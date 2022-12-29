Найденные бронзовые статуи I и II веков до н. э. помогут переписать историю

Эти хорошо сохранившиеся бронзовые статуи в ноябре нашли в бассейне древнего тосканского горячего источника. Археологи считают,..

Эти хорошо сохранившиеся бронзовые статуи в ноябре нашли в бассейне древнего тосканского горячего источника.

Археологи считают, что это только начало. Надеются найти больше. По их словам, находка близ Сиены поможет переписать историю Рима I и II веков до нашей эры. Это был переход от этрусской цивилизации к Римской империи.

Учёные называют статуи одной из самых значительных находок в Средиземноморье. Среди них полноразмерные фигуры божеств, таких как Гигиея и Аполлон, а также статуи, изображающие молящихся и жриц.

Из грязи извлекли и пять тысяч золотых, серебряных и бронзовых монет.

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Центральный бассейн был десять метров в длину и четыре в глубину. Его наполняла вода из источника температурой 42 градуса по Цельсию. Археологи считают, что люди погружались в неё в надежде исцелиться.

[Эммануэль Мариотти, начальник раскопок]:

«Благодаря воде и отсутствию здесь кислорода эти находки прекрасно сохранились. Но настоящая важность этого открытия в том, как эти объекты соотносятся друг с другом. Они открывают очень широкую и богатую историю».

Более 2000 лет статуи были скрыты под слоем воды и грязи. Теперь над ними работают реставраторы.

[Эммануэль Мариотти, начальник раскопок]:

«Это было важное место исцеления и покоя, куда люди приходили молиться и лечиться. Оно также даёт нам много информации о религиозных ритуалах и использовании термальных вод как источника исцеления».

Раскопки в этом районе начались в 2019 году. Святилище нашли спустя два года. При этом работа была непростой. Из-за подземных источников археологам постоянно приходилось использовать насосы.

После реставрации все бронзовые статуи выставят в музее, который планируют открыть в ближайшие два года.

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