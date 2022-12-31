Ежегодная выставка потребительской электроники CES в 2021 году прошла полностью виртуально. Но в 2022-м она вернулась..

Технологические выставки в 2022 году вернулись к физическим показам

Ежегодная выставка потребительской электроники CES в 2021 году прошла полностью виртуально. Но в 2022-м она вернулась в гибридном виде. Какие-то компании представили онлайн-презентации, а кто-то приехал лично.

От радионянь с искусственным интеллектом до умных ковриков для ванн и ошейников для мониторинга состояния здоровья собак. Выставка началась с традиционного мероприятия CES Unveiled. Но комментаторы говорят, что никогда не видели предпоказы такими безлюдными.

Конвенция гаджетов CES открылась 5 января. При этом мероприятие пришлось сократить с четырёх до трёх дней из-за роста числа случаев COVID-19 и отсутствия крупных компаний.

[Николь Скотт, аналитик]:

«По сравнению с тем, что было раньше, нынешнее мероприятие отличается, как день и ночь. Столько пустых стендов просто шокирует».

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На выставке Mobile World Congress в Барселоне часть презентаций также прошла онлайн. Одной из важных тенденций на ней стало появление новых телефонов 5G по более низким ценам.

А на выставке пищевых технологий Food 4 Future в Бильбао показали роботов, которые могут работать вместе с людьми. Ожидается, что они произведут революцию в пищевой промышленности.

Сбор нежных фруктов – одна из самых трудоёмких задач фермеров. Теперь им на помощь могут прийти высокотехнологичные решения которые показали в Нидерландах на выставке GreenTech. Среди них робот-сборщик клубники.

На VivaTech в Париже в июне показали воздушное такси от немецкого стартапа Volocopter. И не просто показали, а провели первые испытательные полёты.

От роботов, делающих ПЦР-тесты, до машин, способных выдерживать температуру 1000 градусов по Цельсию и бороться с пожарами. Такие новинки показали на выставке роботов в Китае.

Берлинская выставка бытовой электроники IFA в начале сентября также вернулась в столицу Германии в физическом виде. Упор сделали на энергоэффективной технике, поскольку энергетический кризис затронул многие части мира.

Наконец, в ноябре состоялся веб-саммит в Португалии. Его посетило более 70 тысяч человек со всего мира. Техническая конференция объединяет руководителей компаний, инвесторов и политиков.

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