Камбоджиец построил дом-самолёт из бетона, вдохновляясь мечтами о полётах

Камбоджиец Чрач Пов поднимается по трапу самолёта, но в путешествие не собирается. Просто это его дом...

Камбоджиец Чрач Пов поднимается по трапу самолёта, но в путешествие не собирается. Просто это его дом. Он вдохновлён мечтами о полётах.

Мужчина 30 лет проработал на стройке, а потом вложил все накопленные деньги в дом-самолёт. Он построил его в нескольких километрах от города Сиемреап.

Высота дома – шесть метров, длина – 20, а ширина – четыре. Он сделан из бетона. Внутри две спальни и две ванные комнаты.

[Чрач Пов, владелец дома-самолёта]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «Я очень счастлив, живя в доме-самолёте, потому что он похож на настоящий самолёт. Хотя он и не летает, но я могу жить в самолёте».

Камбоджиец начал строить дом в марте 2020 года. Потратил на это 20 тысяч долларов. Деньги закончились, но проект пока не завершён.

[местная жительница]:

«Дом выглядит великолепно. Как соседка я горжусь его владельцем, поскольку он сумел выполнить грандиозную работу».

Мужчина пускает внутрь туристов. С камбоджийцев за осмотр берёт 50 центов США, с иностранцев – доллар. Заграничных путешественников здесь хватает, поскольку недалеко находится храмовый комплекс Ангкор-Ват.

[посетительница]:

«Раньше мне не доводилось видеть дом-самолёт так же, как и летать на самолёте. Поэтому я рада увидеть его своими глазами. Сделано очень хорошо, и сюда пускают детей и взрослых».

Сам владелец дома никогда не летал на самолётах, но мечтает, чтобы и это сбылось. А пока надеется заработать денег и закончить строительство. Также планирует открыть рядом кофейню.

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