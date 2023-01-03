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«Катаргейт»: Европарламент начал процедуру лишения иммунитета ещё двух депутатов

«Катаргейт»: Европарламент начал процедуру лишения иммунитета ещё двух депутатов

Европейский парламент начал процедуру лишения иммунитета двух своих членов после запроса бельгийской прокуратуры. Официально их имена..

Дата загрузки: 2023-01-03

«Катаргейт»: Европарламент начал процедуру лишения иммунитета ещё двух депутатов
Европейский парламент начал процедуру лишения иммунитета двух своих членов после запроса бельгийской прокуратуры. Официально их имена не назвали. Однако источники, близкие к расследованию, сообщают, что это бельгиец Марк Тарабелла и итальянец Андреа Коццолино.

Председатель Европарламента Роберта Метсола написала в соцсетях: «Безнаказанности не будет. Никакой».

Снять с них депутатскую неприкосновенность хотят в рамках расследования громкого коррупционного скандала вокруг чемпионата по футболу в Катаре.

По делу уже арестовано несколько евродепутатов. Среди них заместитель председателя Европарламента гречанка Ева Кайли. В декабре проголосовали за то, чтобы снять с неё полномочия. Ей вменяют участие в преступной организации, отмывание денег и коррупцию.

Предполагается, что Кайли получала взятки от правительства Катара за то, чтобы сформировать положительный образ страны в глазах руководства ЕС и добиться того, чтобы ей дали право провести футбольный чемпионат.

Сообщается, что в брюссельской квартире Кайли обнаружили сумки, в которых было 150 тысяч евро. Сама бывший депутат утверждает, что она о них не знала, и что это якобы деньги её спутника Франческо Джорджи, который также находится в предварительном заключении.

Под стражу взят и отец подозреваемой. У него нашли чемодан, в котором было 750 тысяч евро.

В рамках расследования провели уже около 20 обысков, в том числе в здании Европарламента.

Между тем, в конце декабря суд постановил продлить предварительное заключение для Кайли ещё на месяц.
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