«Катаргейт»: Европарламент начал процедуру лишения иммунитета ещё двух депутатов

Европейский парламент начал процедуру лишения иммунитета двух своих членов после запроса бельгийской прокуратуры. Официально их имена..
Дата загрузки: 2023-01-03
Председатель Европарламента Роберта Метсола написала в соцсетях: «Безнаказанности не будет. Никакой».
Снять с них депутатскую неприкосновенность хотят в рамках расследования громкого коррупционного скандала вокруг чемпионата по футболу в Катаре.
По делу уже арестовано несколько евродепутатов. Среди них заместитель председателя Европарламента гречанка Ева Кайли. В декабре проголосовали за то, чтобы снять с неё полномочия. Ей вменяют участие в преступной организации, отмывание денег и коррупцию.
Предполагается, что Кайли получала взятки от правительства Катара за то, чтобы сформировать положительный образ страны в глазах руководства ЕС и добиться того, чтобы ей дали право провести футбольный чемпионат.
Сообщается, что в брюссельской квартире Кайли обнаружили сумки, в которых было 150 тысяч евро. Сама бывший депутат утверждает, что она о них не знала, и что это якобы деньги её спутника Франческо Джорджи, который также находится в предварительном заключении.
Под стражу взят и отец подозреваемой. У него нашли чемодан, в котором было 750 тысяч евро.
В рамках расследования провели уже около 20 обысков, в том числе в здании Европарламента.
Между тем, в конце декабря суд постановил продлить предварительное заключение для Кайли ещё на месяц.
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