«Катаргейт»: Европарламент начал процедуру лишения иммунитета ещё двух депутатов

Европейский парламент начал процедуру лишения иммунитета двух своих членов после запроса бельгийской прокуратуры. Официально их имена..

Европейский парламент начал процедуру лишения иммунитета двух своих членов после запроса бельгийской прокуратуры. Официально их имена не назвали. Однако источники, близкие к расследованию, сообщают, что это бельгиец Марк Тарабелла и итальянец Андреа Коццолино.

Председатель Европарламента Роберта Метсола написала в соцсетях: «Безнаказанности не будет. Никакой».

Снять с них депутатскую неприкосновенность хотят в рамках расследования громкого коррупционного скандала вокруг чемпионата по футболу в Катаре.

По делу уже арестовано несколько евродепутатов. Среди них заместитель председателя Европарламента гречанка Ева Кайли. В декабре проголосовали за то, чтобы снять с неё полномочия. Ей вменяют участие в преступной организации, отмывание денег и коррупцию.

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Предполагается, что Кайли получала взятки от правительства Катара за то, чтобы сформировать положительный образ страны в глазах руководства ЕС и добиться того, чтобы ей дали право провести футбольный чемпионат.

Сообщается, что в брюссельской квартире Кайли обнаружили сумки, в которых было 150 тысяч евро. Сама бывший депутат утверждает, что она о них не знала, и что это якобы деньги её спутника Франческо Джорджи, который также находится в предварительном заключении.

Под стражу взят и отец подозреваемой. У него нашли чемодан, в котором было 750 тысяч евро.

В рамках расследования провели уже около 20 обысков, в том числе в здании Европарламента.

Между тем, в конце декабря суд постановил продлить предварительное заключение для Кайли ещё на месяц.

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