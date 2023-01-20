В Сеуле вспыхнул пожар в трущобах, жителей эвакуировали

В столице Южной Кореи вспыхнул сильный пожар в трущобах. Власти Сеула эвакуировали около 500 человек. Пожар..

В столице Южной Кореи вспыхнул сильный пожар в трущобах. Власти Сеула эвакуировали около 500 человек.

Пожар начался примерно в полседьмого утра. Он охватил деревню Гурён, которая находится на окраине богатого района Каннам.

[местная жительница]:

«Я открыла двери и увидела с одной стороны столб огня. Всё выглядело серьёзно, и я не могла просто убежать одна. Я начала стучать в двери и кричать «Пожар!» Люди с криками выбегали. Это был хаос».

В борьбе с огнём задействовали 140 пожарных. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль призвал приложить все усилия, чтобы минимизировать ущерб.

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Всего здесь около 600 домов и 2400 жителей. Пожар уничтожил около 40 построек. В итоге его удалось потушить. О пострадавших не сообщается.

[местный житель]:

«Это очень узкая долина. Надеюсь, никто не пострадал. Я не знал, что происходит, и очень волновался. Поэтому я сюда и пришёл, ведь мы все здесь живём».

Гурён – один из последних трущёбных кварталов Сеула. Он был построен незаконно на частной земле ещё в 80-х годах, когда тысячи людей лишились своего жилья в рамках проектов строительства для Олимпийских игр.

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