Саммиты АСЕАН в Камбодже: обсуждали региональное сотрудничество

В Камбодже прошли 40-й и 41-й саммиты Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Присутствовали лидеры Южной Кореи,..
Дата загрузки: 2022-11-14
Присутствовали лидеры Южной Кореи, США, Японии, Китая, Австралии и Новой Зеландии, а также министр иностранных дел России.
В ходе заседаний участники согласилась принять государство Восточный Тимор в качестве 11-го члена группы.
Также обсудили ракетные испытания со стороны Северной Кореи.
[Хун Сен, премьер-министр Камбоджи]:
«Мы обеспокоены ракетными испытаниями над Японией и рассматриваем эти действия как угрозу безопасности региона. Мы призываем КНДР уважать решения Совета Безопасности ООН по этому вопросу и избегать новых ядерных испытаний».
На саммите Камбоджа передала председательство Индонезии. Премьер-министр принимающей страны Хун Сен вручил символичный молот президенту Индонезии Джоко Видодо. На церемонии также присутствовал премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
В ближайшие дни в Юго-Восточной Азии пройдут несколько саммитов высокого уровня. Среди них встреча «Большой двадцатки» на Бали, которая уже началась. Затем пройдёт форум Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Бангкоке.
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