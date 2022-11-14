Словения избрала первую женщину-президента

Независимый кандидат Наташа Пирц-Мусар побеждает во втором туре президентских выборов в Словении. Таким образом она станет..
Дата загрузки: 2022-11-14
По предварительным результатам, левоцентристка Пирц-Мусар набирает около 54%. Её правоцентристский соперник от Словенской демократической партии Анже Логар заручился поддержкой примерно 46% избирателей.
Явка на выборах составила около 50%.
[Наташа Пирц-Мусар, победительница президентской гонки]:
«У Словении есть президент, который верит в Европейский союз и верит в демократические ценности, на которых был основан Европейский союз, и, что не менее важно, конституция Словении».
Пирц-Мусар – бывшая телеведущая, ставшая успешным адвокатом. С 2004 по 14-й годы она также занимала пост омбудсмена по вопросам свободы СМИ.
Будучи адвокатом, она защищала свободу на частную жизнь. Самой известной её клиенткой была жена Дональда Трампа Мелания. В 2016 году она судилась со словенским таблоидом, а также словенскими и хорватскими компаниями, которые использовали её имя без разрешения. В итоге суд встал на сторону Трамп.
Словения – это парламентская республика. Президент играет здесь в основном церемониальную роль. Он возглавляет вооружённые силы, а также отвечает за ряд назначений, включая управляющего Центробанком. При этом большинство номинаций должен также утвердить парламент.
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