Санта-Клаусы по всему миру готовятся к Рождеству. В немецком Михендорфе 900 человек в красных костюмах участвуют..

Забеги и ёлки в океанариуме: как Санты готовятся к Рождеству

Санта-Клаусы по всему миру готовятся к Рождеству. В немецком Михендорфе 900 человек в красных костюмах участвуют в традиционном забеге. Это полноценные соревнования на длинные дистанции.

[Михаэль Шатц, участник забега]:

«Я участвую в забеге Санта-Клаусов, потому что в Михендорфе просто суперприятная атмосфера. Это весёлая пробежка, поскольку все нарядно одеты». [Бернхард Шульц, участник забега]:

«Должен сказать, что всё здесь просто великолепно».

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Соревнования Санта-Клаусов в Михендорфе проходят в 14-й раз. Это самый многочисленный забег рождественских дедушек в Европе. Его участники хотят вдохновить людей заниматься спортом не только летом, но и зимой.

А это океанариум в Будапеште. Здесь сложилась традиция устанавливать ёлку на дне аквариума. Этим занимаются два Санты. В этом году им нужно быть особенно осторожными. Две недели назад в аквариуме поселились песчаные тигровые акулы.

[Иштван Дереш, дайвер]:

«Если акула начинает плавать быстрее, значит, что-то произошло в её маленьком мозгу, и её отношение к нам изменилось. Но на этот раз они не реагировали, а иначе мы немедленно покинули бы аквариум».

Аквариум вмещает в себя один миллион литров морской воды. Помимо акул, здесь живут сотни экзотических рыб.

Каждый день Санты будут следить за ёлкой. Рыбы часто её опрокидывают, а по ночам и вовсе срывают украшения. Ёлка будет стоять в воде до конца зимних праздников.

Рождественский сезон открылся и в Израиле. Сюда Санта приехал на верблюде. Он поднялся на Масличную гору, откуда открывается великолепный вид на Старый город Иерусалима.

[Санта-Клаус]:

«Из Иерусалима наилучшие пожелания всем. Будьте здоровы и счастливы. Поздравляю с Рождеством».

Короткая ссылка на эту страницу: