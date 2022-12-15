Оппозиционного мэра Стамбула приговорили к тюрьме за «оскорбление»

Оппозиционного мэра Стамбула приговорили к двум годам и семи месяцам тюрьмы за оскорбление представителей власти. При..
Дата загрузки: 2022-12-15
Суд счёл преступлением то, что Экрем Имамоглу назвал дураками чиновников, отменивших результаты выборов мэра Стамбула в 2019 году.
Тогда Имамоглу победил представителя правящей Партии справедливости и развития. Разрыв был минимальным. Президентская политическая сила подала жалобы на якобы многочисленные нарушения.
После этого результаты аннулировали и провели повторное голосование. В результате Имамоглу снова победил, но уже со значительным отрывом в 9%.
Таким образом он положил конец 25-летнему правлению правящей партии в крупнейшем городе Турции.
Нынешнее дело основывается на заявлении, которое мэр сделал после первой победы в 2019 году. Сам он оправдывает себя тем, что назвал чиновников дураками после того, как таким же словом его охарактеризовал министр внутренних дел.
[Экрем Имамоглу, мэр Стамбула]:
«Это судебное дело доказало, что в Турции не осталось справедливости. Это дело ведут люди, которые не хотят привносить в Турцию такие ценности, как справедливость и демократия».
Имамоглу уже подал апелляцию на решение суда. На время её рассмотрения он останется мэром. Однако есть вероятность, что это дело может лишить его возможности баллотироваться в президенты.
Именно его называют самым сильным кандидатом от шестипартийного оппозиционного альянса, который мог бы победить Тайипа Эрдогана на выборах в июне 2023-го. Нынешний президент занимает свой пост с 2014 года.
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