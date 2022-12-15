Оппозиционного мэра Стамбула приговорили к тюрьме за «оскорбление»

Оппозиционного мэра Стамбула приговорили к двум годам и семи месяцам тюрьмы за оскорбление представителей власти. При..

Оппозиционного мэра Стамбула приговорили к двум годам и семи месяцам тюрьмы за оскорбление представителей власти. При этом опросы показывали, что именно он мог победить нынешнего президента Тайипа Эрдогана на предстоящих выборах.

Суд счёл преступлением то, что Экрем Имамоглу назвал дураками чиновников, отменивших результаты выборов мэра Стамбула в 2019 году.

Тогда Имамоглу победил представителя правящей Партии справедливости и развития. Разрыв был минимальным. Президентская политическая сила подала жалобы на якобы многочисленные нарушения.

После этого результаты аннулировали и провели повторное голосование. В результате Имамоглу снова победил, но уже со значительным отрывом в 9%.

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Таким образом он положил конец 25-летнему правлению правящей партии в крупнейшем городе Турции.

Нынешнее дело основывается на заявлении, которое мэр сделал после первой победы в 2019 году. Сам он оправдывает себя тем, что назвал чиновников дураками после того, как таким же словом его охарактеризовал министр внутренних дел.

[Экрем Имамоглу, мэр Стамбула]:

«Это судебное дело доказало, что в Турции не осталось справедливости. Это дело ведут люди, которые не хотят привносить в Турцию такие ценности, как справедливость и демократия».

Имамоглу уже подал апелляцию на решение суда. На время её рассмотрения он останется мэром. Однако есть вероятность, что это дело может лишить его возможности баллотироваться в президенты.

Именно его называют самым сильным кандидатом от шестипартийного оппозиционного альянса, который мог бы победить Тайипа Эрдогана на выборах в июне 2023-го. Нынешний президент занимает свой пост с 2014 года.

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