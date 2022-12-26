Пожары, взрывы и расстрелы: обзор смертоносных трагедий 2022 года

Какие неприродные бедствия потрясли мир в 2022 году. Начнём с пожара в Нью-Йорке, который произошёл в..
Дата загрузки: 2022-12-27
Не менее 29 человек погибли в смертельной давке в Либерии. Трагедия произошла во время богослужения в христианской церкви в Монровии.
А в Гане взлетел на воздух грузовик, который вёз взрывчатку на шахту. Ближайший посёлок из 500 домов сравняло с землёй. Погибло не менее 17 человек, ещё 180 пострадали.
В ДР Конго высоковольтный кабель оборвался из-за удара молнии и упал в канаву с водой. В результате погибло 26 человек, в основном рыночные торговцы.
Страшная авария в Андах на северо-западе Перу. Автобус дальнего следования сорвался в пропасть с высоты около 100 метров. Погибло не менее 20 человек.
Шесть человек погибли и 12 были травмированы в Бельгии, в результате наезда автомобиля на участников карнавала. В машине оказалось двое местных жителей, при этом версию теракта исключили.
В марте в Израиле произошло несколько терактов с арабским следом, жертвами которых стало 11 человек. Сначала мужчина напал с ножом на прохожих. Затем обстреляли полицейских. Наконец в пригороде Тель-Авива открыли огонь по прохожим.
В Китае упал Boeing 737. Погибли все 123 пассажира и 9 членов экипажа.
Взрыв газа произошёл в престижном отеле «Саратога» в историческом центре кубинской столицы. В результате погибло 46 человек, 97 получили ранения.
А в эквадорской тюрьме более 40 заключённых погибли и десятки получили ранения в ходе стычек между членами двух банд. В ходе этого 220 заключённых сбежали.
В мае в начальной школе города Ювалд в США 18-летний ученик открыл огонь. В результате погибло 19 детей и учительница. Самого стрелка ликвидировали.
А в Сенегале в одном из роддомов вспыхнул пожар. Погибло 11 младенцев.
В США в грузовике задохнулся 51 мигрант. Их перевозили при экстремальной жаре и без кондиционера. Машину с телами нашли в штате Техас.
В Ижевске в сентябре произошла стрельба в средней школе. 18 человек погибли, 23 получили ранения. Нападавший, Артём Казанцев, покончил с собой.
В Индонезии после футбольного матча началась массовая потасовка. Погибло, по меньшей мере, 174 человека.
Бывший полицейский с ножом и пистолетом убил 37 человек, включая 22 ребёнка, в детском центре Таиланда. Позже он вернулся домой, застрелил жену и ребёнка и покончил жизнь самоубийством.
В Индии более 130 человек погибли в результате обрушения пешеходного моста.
А в Сеуле на Хэллоуин произошла смертоносная давка, забравшая жизни более 150 человек.
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