В Пекине сворачивают пункты по тестированию на COVID

В Китае, несмотря на политику «ноль терпимости» в отношении коронавируса и рекордное число заболевших в нескольких..

В Китае, несмотря на политику «ноль терпимости» в отношении коронавируса и рекордное число заболевших в нескольких крупных городах, начали закрывать пункты тестирования на COVID-19.

Ранее власти КНР объявили, что ослабят некоторые жёсткие антикоронавирусные меры.

Впрочем, многие жители Пекина так привыкли к ограничениям, что уже боятся жить без них и не верят, что что-то изменится.

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«Конечно, я хотела бы, чтобы всё открылось. Но даже после открытия нужно быть на чеку. Все хотят быть в безопасности». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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«Думаю, ограничения будут ослаблять шаг за шагом, и это не будет слишком внезапно. Даже если ограничения ослабят, люди были на карантине три года. Нереально, чтобы сразу всё изменилось».

Китай сообщиил о 17 с лишним тысячах новых случаев заболевания в понедельник. Это самое большое число с апреля.

Некоторые эксперты считают, что послабления в КНР действительно будут постепенными. А некоторые отмечают, что страна вряд ли начнёт открываться раньше, чем после мартовской сессии парламента.

Тем временем, не всех это устраивает. В южном городе Гуанчжоу толпы людей прорвались через антиковидные барьеры и маршировали по улицам. Так они выразили негодование с связи с ограничениями, связанными с коронавирусом.

Напомним, политика компартии «ноль терпимости» включала полное закрытие домов и целых кварталов на вход и выход, если обнаруживали даже несколько положительных случаев COVID. Многие китайцы в сети жаловались, что не могут купить еду и лекарства.

Были и масштабные карантины. Так, в этом году из-за карантина несколько месяцев был парализован Шанхай. Это пошатнуло не только экономику Китая, но затронуло и другие страны.

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