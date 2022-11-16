Светящаяся дорожная разметка появилась в сельской местности в Австралии

Пожарный инспектор Ди Биллингсли 14 лет назад потеряла сына в автокатастрофе. А по роду своей работы..

Пожарный инспектор Ди Биллингсли 14 лет назад потеряла сына в автокатастрофе. А по роду своей работы постоянно видит последствия аварий на дорогах Австралии. Поэтому женщина выступает за то, чтобы сделать дорожное движение безопаснее.

[Ди Биллингсли, пожарный инспектор]:

«Происшествия на дорогах приносят людям много бед».

За последний год количество ДТП в сельской местности Австралии увеличилось на треть. Изменить ситуацию к лучшему хотят с помощью новой дорожной разметки, для которой используют флуоресцентную краску.

[Говард Вормерсли, житель Метунга]:

«Просёлочные дороги тёмные, обочины заросли деревьями и кустами, а такая разметка помогает видеть дорогу». Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться [Лонг Труонг, сотрудник Университета Ла Троба]:

«Светящаяся в темноте дорожная разметка улучшает видимость ночью. Одновременно со светом автомобильных фар она помогает водителям видеть полосу движения и лучше контролировать скорость».

Пока это эксперимент. Подобное тестирование проводили в 2014 году в Нидерландах, но в итоге от светящейся разметки отказались. Из-за погодных условий она не выполняла свою функцию на сто процентов. Однако в Австралии солнца больше.

[Дэвид Джонс, технический консультант компании OmniGrip]:

«Есть дневной свет, и неважно, пасмурная погода или солнечная, этого хватит, чтобы до темноты краска поглотила достаточно света». [Ди Биллингсли, пожарный инспектор]:

«Всё, что предотвращает аварии на дорогах, избавляет от боли и страданий из-за потери близкого, принесёт пользу».

Экспериментальный проект запустило министерство транспорта штата Виктория. Средства на него появились благодаря повышению платы за проезд по региональным дорогам.

Короткая ссылка на эту страницу: