По мере того как в Китае сообщают о новых смертях от COVID-19, начинает расти спрос на..

Новые смерти от COVID: в Китае растёт спрос на услуги курьеров

По мере того как в Китае сообщают о новых смертях от COVID-19, начинает расти спрос на услуги доставки. Так, в пекинских аптеках курьеры ждут по несколько часов, чтобы забрать заказы.

Недавно в Китае отменили строгую политику «ноль терпимости» в отношении COVID. В городах начали снимать жёсткие ограничения и одновременно фиксировать растущие цифры заболевших.

В то время как остальной мир уже давно пытается жить вместе с вирусом, коммунистический Китай до недавнего времени жёстко ограничивал контакты с заболевшими. Людей вынуждали оставаться на карантине в специальных центрах. При выявлении даже нескольких случаев закрывали целые дома и кварталы на вход и выход.

Эксперты говорят, что такая политика наряду с низкими показателями вакцинации привела к тому, что в Китае не выработался коллективный иммунитет. В итоге здесь ожидают повышенной смертности от COVID.

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Впрочем, люди, уставшие от ограничений, всё равно поддерживают открытие.

[курьер]:

«Работу возобновили внезапно и достаточное количество лекарств не успели подготовить. Это обременительно, но я поддерживаю открытие». [житель Пекина]:

«Я не волнуюсь. Многие люди вокруг сохраняют позитивный настрой. Сам я принимаю витамины».

Официально в Китае в ходе недавней вспышки сообщили только о нескольких смертях от коронавируса. Однако, цифры могут быть выше. В прошлом в адрес Пекина звучали обвинения в том, что он намеренно занижает статистику.

Так, цифры разнятся со средними показателями по миру. С начала пандемии Китай с его полуторамиллиардным населением официально подтвердил лишь чуть более 5200 смертей от COVID. А, к примеру, в Италии зарегистрировали более 183 тысяч умерших.

В целом же в мире от болезни уже скончалось более шести миллионов человек.

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