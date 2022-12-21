Новые смерти от COVID: в Китае растёт спрос на услуги курьеров

По мере того как в Китае сообщают о новых смертях от COVID-19, начинает расти спрос на..
Дата загрузки: 2022-12-21
Недавно в Китае отменили строгую политику «ноль терпимости» в отношении COVID. В городах начали снимать жёсткие ограничения и одновременно фиксировать растущие цифры заболевших.
В то время как остальной мир уже давно пытается жить вместе с вирусом, коммунистический Китай до недавнего времени жёстко ограничивал контакты с заболевшими. Людей вынуждали оставаться на карантине в специальных центрах. При выявлении даже нескольких случаев закрывали целые дома и кварталы на вход и выход.
Эксперты говорят, что такая политика наряду с низкими показателями вакцинации привела к тому, что в Китае не выработался коллективный иммунитет. В итоге здесь ожидают повышенной смертности от COVID.
Впрочем, люди, уставшие от ограничений, всё равно поддерживают открытие.
[курьер]:
«Работу возобновили внезапно и достаточное количество лекарств не успели подготовить. Это обременительно, но я поддерживаю открытие».
[житель Пекина]:
«Я не волнуюсь. Многие люди вокруг сохраняют позитивный настрой. Сам я принимаю витамины».
Официально в Китае в ходе недавней вспышки сообщили только о нескольких смертях от коронавируса. Однако, цифры могут быть выше. В прошлом в адрес Пекина звучали обвинения в том, что он намеренно занижает статистику.
Так, цифры разнятся со средними показателями по миру. С начала пандемии Китай с его полуторамиллиардным населением официально подтвердил лишь чуть более 5200 смертей от COVID. А, к примеру, в Италии зарегистрировали более 183 тысяч умерших.
В целом же в мире от болезни уже скончалось более шести миллионов человек.
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