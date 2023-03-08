На показ своей коллекции Стелла Маккартни привела лошадей

Семь лошадей открывают модный показ в Париже. Под руководством тренера они позируют с одной стороны подиума,..

Семь лошадей открывают модный показ в Париже. Под руководством тренера они позируют с одной стороны подиума, показывая разные трюки.

Так дизайнер Стелла Маккартни продемонстрировала своё послание о моде без кожи. Её шикарная линейка одежды создана из новых экологически чистых материалов.

Дизайнер говорит, что хочет лучше исследовать отношения между людьми и природой.

[Стелла Маккартни, дизайнер]:

«В этом сезоне было так много кожи и перьев, особенно на подиуме. Я просто очень хочу показать всем в мире – и миру моды в частности – что на самом деле не нужно этого делать».

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В своей коллекции она использовала отходы, полученные из грибов, яблок и винного винограда. Например, из последних сделали сумку S-Wave.

Модели проходят по мягкой почве в длинных жакетах, слегка присобранных на талии, а также пальто из искусственного меха и шёлковых асимметричных платьях с кружевной подкладкой.

На некоторых нарядах можно увидеть лошадиный принт. А кое-то идёт в знаковых шапках наездников.

[Стелла Маккартни, дизайнер]:

«Мы выросли в глуши. Я ездила на лошадях без седла. Помню, как всё время падала с них и садилась снова».

Показ посетили актриса Джессика Альба, певица Аврил Лавин и модель Камила Макконахи. Также в первом ряду была редактор Vogue Анна Винтур и Антуан Арно – сын генерального директора LVMH.

Компания LVMH владеет пакетом акций бренда, а Маккартни выступает в качестве консультанта организации по вопросам окружающей среды.

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