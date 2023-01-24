Dior посвятил свою коллекцию от-кутюр Жозефине Бейкер

Дизайнер Dior Мария Грация Кьюри отдала дань уважения Жозефине Бейкер. Она посвятила знаменитой чернокожей танцовщице, певице и актрисе весеннюю коллекцию от-кутюр.

Ослепительную линейку с золотыми жаккардовыми элементами, жатым бархатом и расшитой бисером бахромой представили на подиуме в Париже.

[Мария Грация Кьюри, креативный директор Dior]:

«Вдохновение для этой коллекции я нашла в архивах, потому что меня очень восхищают женщины, которые были близки мистеру Диору. Я обнаружила фото Жозефины Бейкер на показе Dior, а также фото, где она была одета в платье Dior. Думаю, она была невероятной женщиной своего времени, и я сразу же начала искать информацию о ней и о её отношениях с различными домами моды в Париже».

Дизайнер вышла за рамки сценического стиля Бейкер, также учитывая её любовь к костюмам и униформе. Форму она носила как участник сопротивления во Франции во время Второй мировой войны.

[Мария Грация Кьюри, креативный директор Dior]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «В коллекции нет отсылок к 20-м годам с вышивкой и платьями для выступлений. Но есть костюмы, поскольку она их любила. Также есть элементы военной формы, поскольку она участвовала в сопротивлении во Франции».

Показ посетили многие знаменитости. Среди них актрисы Аня Тейлор-Джой и Катрин Денёв, модель Карли Клосс и бывшая супермодель Карла Бруни.

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