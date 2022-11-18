Саммит АТЭС в Бангкоке: устойчивый рост и торговля

Мировые лидеры, в том числе премьер-министр Канады Джастин Трюдо, вице-президент США Камала Харрис и премьер-министр Австралии..
Дата загрузки: 2022-11-18
Как ожидается, в этом году внимание сосредоточат на устойчивом экономическом росте и торговле.
Таиланд, принимающий саммит АТЭС, призвал лидеров забыть о разногласиях и сосредоточиться на решении насущных глобальных экономических проблем в таких областях, как торговля и инфляция.
[Прают Чан-Оча, премьер-министр Таиланда]:
«Саммит АТЭС – заключительный в регионе. Основное внимание в этом году уделяется открытости, взаимосвязям и балансу, а также построению устойчивого, сбалансированного и всестороннего роста с помощью зелёной экономической модели Bio-Cycle-Green».
Форум АТЭС, созданный для содействия экономической интеграции, объединяет 38% мирового населения, 62% ВВП и 48% торговли.
Таиланд надеется добиться прогресса в формировании Азиатско-Тихоокеанской зоны свободной торговли. Он принял председательство в организации от Новой Зеландии. Завершатся встречи 19 ноября.
Саммит АТЭС – третий в регионе за последнюю неделю. Сначала в Камбодже состоялся саммит стран Юго-Восточной Азии. Затем на индонезийском острове Бали прошла встреча «Большой двадцатки».
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