Утка ходит на работу с человеком, который её спас

Стивен Тибо – владелец и управляющий жилого комплекса в городе Нахант в штате Массачусетс (США). Однажды мужчина заметил крошечного утёнка в бассейне на территории комплекса. Мамы-утки поблизости не было.



Птенец был совсем маленький, поэтому Стивен забрал его домой. Мужчина назвал утёнка Чирио и стал заботиться о нём. Птица и человек быстро подружились. Вскоре Чирио вырос, но не захотел покидать Стивена. Селезень плавает с другими утками днём, а вечером возвращается к человеку, который его спас.



«Мы приезжаем с ним на работу. Он проводит большую часть дня на улице. После работы мы возвращаемся домой. У него собственная интересная жизнь. Он проводит время с другими утками, меня это радует. Однако, в конце концов, он выбрал меня. Возможно, в будущем это изменится, но всё зависит от него», – рассказал Стивен.



В Нахант на зимовку прилетают гаги, разные виды уток и гуси. Чирио со всеми ладит. У него есть даже несколько приятельниц-чаек.



Все в жилом комплексе птицу любят и подкармливают. Чирио стал местной знаменитостью. Стивен ведёт его страничку в интернете и рассказывает о жизни пернатого друга.