Сербия и Косово на грани конфликта

Сербия и Косово не смогли договориться по вопросу автомобильных номеров. Для этого сербский президент и косовский..

Сербия и Косово не смогли договориться по вопросу автомобильных номеров. Для этого сербский президент и косовский премьер-министр ездили в Брюссель. Однако однодневная экстренная встреча оказалась безрезультатной.

Теперь президент Сербии говорит, что обстановка в регионе критическая.

[Александр Вучич, президент Сербии]:

«Ситуация очень сложная, она буквально на грани конфликта. Я знаю, что сербы (в Косове) скажут мне, что им всё надоело и что они больше не собираются терпеть, даже перед лицом смерти».

Напряжённость стала расти после того, как косовские власти установили крайний срок для смены автомобильных номеров, выданных до 1999 года, когда Косово ещё входило в состав Сербии. После 22 ноября жителей сербских общин, которые не заменят номерные знаки, начинают штрафовать.

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Евросоюз пытался решить спор. Однако на экстренном совещании премьер-министр Косова отклонил предложение по номерным знакам, поскольку Брюссель не подготовил более широкого соглашения.

[Альбин Курти, премьер-министр Косова]:

«Одно без другого работать не может. Нельзя проявлять безответственность и не заниматься актуальными вопросами, но также мы не можем заниматься только автомобильными номерами и не говорить о том, как нормализовать наши отношения».

В ЕС опасаются, что в ближайшие дни в сербских общинах в Косове могут начаться акты насилия.

[Жозеп Боррель, Верховный представитель ЕС по иностранным делам]:

«После многочасового обсуждения с 8 часов утра обе стороны не пришли к общему решению. Думаю, что нужно нести ответственность за провал сегодняшних переговоров и за любую эскалацию и насилие».

Спор вокруг автомобильных номеров продолжается почти два года. Он пошатнул отношения между Сербией и её отделившейся провинцией, которая провозгласила независимость в 2008 году.

На севере Косова остаётся много общин этнических сербов, которые признают только правительство в Белграде. Именно они и отказываются заменять номерные знаки. В знак протеста многие из них в начале ноября даже стали массово увольняться из госструктур Косова, включая полицию, суды и прокуратуру.

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