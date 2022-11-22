Рядом с дворцом короля Карла III расположились ремесленные мастерские

Эти мастерские находятся буквально в нескольких шагах от дворца короля Карла III рядом с городом Тетбери..

Эти мастерские находятся буквально в нескольких шагах от дворца короля Карла III рядом с городом Тетбери в графстве Глостершир. Здесь осваивают традиционные ремёсла студенты из Великобритании и других стран.

Стипендию им выделяет Фонд принца, созданный нынешним британским монархом 36 лет назад. Король и королева-консорт и сейчас поддерживают образовательный проект.

В мастерских можно научится многому – от резьбы по камню до плетения корзин. Есть курсы и для тех, кто хочет делать мебель. Материалом служат упавшие деревья, которые можно собирать в обширных королевских лесах. Там есть и дубы, и ясени, и кедры.

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В мастерские также попал кедр с необычной историей. Он долго рос рядом с королевским дворцом, но недавно заболел, и его срубили.

[Уильям Уоррен, преподаватель]:

«Из этого кедра можно что-то сделать, и этот материал уже особенный, у него есть интересное происхождение и связь с этим местом».

Многие студенты раньше уже получили профессию, но теперь хотят хранить наследие предков и создавать различные изделия традиционными методами.

[Дэниел Маколифф, директор отдела по образованию Фонда принца]:

«Мы не заинтересованы в создании предметов, которые потом выбросят. Мы хотим создавать то, что прослужит всю жизнь».

Студентов также учат бережно расходовать природные материалы.

[Клэр Нг, студентка]:

«Нас приводят в лес, показывают дерево и говорят, сколько оно должно расти, прежде чем его срубят и сделают из него мебель. На это могут уйти сотни лет. Вернувшись в мастерскую, я думаю: это дерево росло столетия, разве можно им не дорожить? Как я могу что-то выбросить? Нужно разумно всё использовать, не выбрасывая ничего».

Будущие мебельщики делают книжные шкафы, стулья и даже качели. В мастерских также обучают гончарному делу и ткачеству.

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