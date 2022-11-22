Казахский театр кукол «Ор теке» претендует на включение в список ЮНЕСКО

«Ор теке» – так называется этот танец деревянной игрушки. Она послушна движениям руки музыканта, играющего на..

«Ор теке» – так называется этот танец деревянной игрушки. Она послушна движениям руки музыканта, играющего на домбре. Всё действо представляет собой кукольный спектакль. Казахи с древних времён так развлекали детей. А теперь кукольный театр претендует на то, чтобы его включили в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

По легенде, танец «Ор теке» – это шутливая пародия на горного козла, который попал в яму и не может оттуда выпрыгнуть. «Ор» означает «яма», а «теке» – «козёл».

Весь театр представляет собой подставку на ножке. Сверху крепится металлический стержень, а на нём – игрушка. Снизу к руке музыканта протягивается леска. Механизм под подставкой закрыт тканью.

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В последние годы в Казахстане возрождают забытое искусство. Абзал Арыкбаев основал музыкальную группу и сам создаёт кукольные спектакли.

[Абзал Арыкбаев, музыкант]:

«Раньше в каждой семье был старец либо бабушка, которые рассказывали легенды, сказки, небылицы и всё это сопровождали не просто игрой на музыкальном инструменте. Также они показывали воочию, как персонаж двигался. Это могло быть путешествие волчонка, либо какие-то интересные путешествия лисы либо зайца».

Музыкант не нашёл пожилых людей, владеющих навыком кукольного танца «Ор теке». Поэтому изучал всё по книгам. Он надеется, что включение в список ЮНЕСКО вдохнёт новую жизнь в древнюю традицию.

По данным Центрального государственного музея Казахстана, степной кукольный театр существовал не только у казахов, но и у киргизов.

[Ермек Джасыбаев, сотрудник Центрального государственного музея]:

«Этими инструментами пользовались так называемые сал сера. Это представители степного театрального искусства – музыканты, которые разъезжали по аулам, развлекали народ и последними новостями делились».

Эти бродячие музыканты пользовались большим уважением в обществе. Также ценилось их искусство, включая «Ор теке».

ЮНЕСКО рассмотрит заявку на включение казахского кукольного театра в список культурного наследия в этом году.

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