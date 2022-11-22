Собаку нашли через 19 дней после автомобильной аварии

В 2018 году американка Саманта Орр с мамой поехали на машине к Скалистым горам в штате Колорадо. Неожиданно на дорогу перед машиной упал большой камень. Дженнифер, мама Саманты, попыталась его объехать, но машина сорвалась с обрыва и упала вниз.

«Мы просто ехали, разговаривали и в следующее мгновение поняли, что падаем», – вспоминает Саманта, которой тогда был 21 год.



Мама девушки не выжила. Саманта получила серьёзные травмы. С ними в машине также находился годовалый голдендудль по кличке Бентли. Саманта видела, как собака вылетела из машины во время аварии. Потом девушку увезли в больницу, а пса никто не видел.

Саманта решила разыскать Бентли, создав страницу в соцсетях под названием «Верните Бентли домой». Через две недели она написала: «Мы знаем, что он всё ещё где-то там и всего боится».



Мужчина по имени Джозеф Страттман с севера Колорадо узнал о поисках Бентли из объявления в Интернете. Он проехал несколько часов через весь штат, чтобы помочь найти животное. Мужчина первым обнаружил Бентли и оставил для него еду.

Саманта с Джозефом встретились через 19 дней после происшествия. Они вместе с группой добровольцев отправились в горы к месту, где видели Бентли.

«Джо вёл меня в гору, сохраняя спокойствие и позитивный настрой – именно это мне и было нужно тогда. Он помогал мне подниматься по крутым склонам», – вспоминает Саманта.

Через несколько часов похода Саманта и Джозеф вдалеке увидели Бентли. Сначала пёс не решался подойти к людям. Его не привлекли даже еда и новая игрушка. В конце концов, удалось подозвать Бентли к хозяйке.



У пса было обезвоживание и истощение, но серьёзных травм не было. Девушка и собака вместе вернулись домой в Канзас. Там Бентли встретил щенок по кличке Буэна. Теперь друзья всегда вместе.

