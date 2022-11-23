Британка провела год в больнице, заболев COVID

Под аплодисменты персонала больницы британка с румынскими корнями Николета Туна наконец отправляется домой. В лечебном заведении..

Под аплодисменты персонала больницы британка с румынскими корнями Николета Туна наконец отправляется домой. В лечебном заведении она провела целый год.

Николету госпитализировали после того, как она на восьмом месяце беременности заразилась COVID-19. Пришлось сделать кесарево сечение и ввести женщину в искусственную кому. Проснулась она только четыре месяца спустя.

[Николета Туна, пациентка]:

«Одна из медсестёр родом из моей страны. Она посмотрела на меня и сказала: «С тобой случилось чудо». Я просила, почему и какое сегодня число. Она ответила: «Сегодня 22 февраля 2022 года». Я не могла поверить».

Но даже после пробуждения прогнозы были очень туманными.

[Николета Туна, пациентка]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Николета очень долго была подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Однако это не помешало ей пойти на поправку.

[Оливия Мур, медсестра]:

«Вернуться домой после 299 дней на искусственной вентиляции лёгких – это просто экстраординарно». [Синтия Ариф, медсестра]:

«Мы ещё никогда не видели, чтобы пациент так долго был подключён к аппарату. Это уникальный случай. Но эта женщина выкарабкалась. И мы очень за неё рады».

Прошло одиннадцать месяцев, прежде чем Николета впервые смогла взять на руки дочку. При этом муж каждый день ездил к ней, проводя по три часа в дороге.

[Майк Туна, муж пациентки]:

«Ощущение, что выиграл в лотерею. Как будто сбылась самая заветная мечта. Теперь можно просто взять то, что принадлежит тебе, и никто не сможет это у тебя забрать».

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