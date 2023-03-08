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Телеканал NTD

Автобусный парк Чикаго пополнился электрическим транспортом

Автобусный парк Чикаго пополнился электрическим транспортом

Автобус № 66, издавая характерный звук, проезжает по западу Чикаго. Он входит в небольшой парк электробусов,..

Дата загрузки: 2023-03-08

Автобусный парк Чикаго пополнился электрическим транспортом
Автобус № 66, издавая характерный звук, проезжает по западу Чикаго. Он входит в небольшой парк электробусов, которые колесят по улицам города.

Власти решили закупить эти транспортные средства несмотря на то, что они вдвое дороже дизельных. Каждый стоит более миллиона долларов. Мотивация города проста: электрические автобусы дешевле в эксплуатации и не загрязняют атмосферу.

Пока электробусы ездят только по одному маршруту – 66-му. Вначале и в конце него уже установили зарядные станции. Но планы города куда более амбициозны: к 2040-му полностью перевести общественный транспорт на «зелёную сторону».

[Дон Харгроув, менеджер автопарка]:
«Мы продолжаем двигаться к нулевым выбросам, к тому, чтобы оказывать меньше нагрузки на экономику, добиваться более чистого воздуха и более чистой окружающей среды в целом».

Главная задача – следить за уровнем заряда батареи, чтобы автобус не застрял посреди маршрута. Но пока никаких подобных происшествий не было.

[Дон Харгроув, менеджер автопарка]:«У нас ещё никогда не заканчивался заряд во время курсирования по маршруту. То есть пока не приходилось забирать автобус откуда-то, по причине, что у него закончилась батарея».

Впрочем, есть нюансы. В Чикаго бывают перепады температуры, а это может привести к потере запаса хода, поскольку заряд будут расходовать на обогрев салонов.

При этом у этих электробусов всё же есть небольшие дизельные двигатели. Они призваны обогревать салон во время экстремальных холодов.

Обычно в расписание заложено 10-15 минут для зарядки. Автобусы заряжаются примерно на 1% в минуту.
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