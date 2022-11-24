Рождественские ярмарки открылись в Вене

Украшенные ели, светящиеся звёзды над водой и праздничные гимны. Вена погрузилась в атмосферу Рождества. И первый..

Украшенные ели, светящиеся звёзды над водой и праздничные гимны. Вена погрузилась в атмосферу Рождества. И первый признак этого – рождественские ярмарки. Их в Вене почти 30 – больше, чем в любом городе Европы.

Рядом с дворцом Бельведер открылись 50 торговых киосков. А во внутреннем дворе Шёнбрунна свои товары предлагают 80 ремесленников.

[Габриэла Шмидле, организатор ярмарки]:

«Это здорово, когда после двух с половиной лет пандемии, наконец-то, можно снова провести рождественскую ярмарку без ограничений и контроля. И людям этого тоже очень хотелось. Сегодня в Шёнбрунн съехались тысячи местных и иностранных гостей».

Рядом с дворцом установили 90-летнюю ёлку из региона Вальдфиртель. Её украшает гирлянда из тысячи лампочек.

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[житель Вены]:

«Это прекрасная сторона Вены, потому что рядом с каждой крупной достопримечательностью города есть рождественская ярмарка. И, конечно, этим надо воспользоваться».

В 2020-м все рождественские ярмарки в Вене отменили из-за ковида. В прошлом году их открыли, но только на неделю. Потом снова объявили локдаун.

[гость ярмарки]:

«Здесь всё так же, как в прошлом году. Я был на ярмарке Шёнбрунн перед карантином, и так прекрасно снова сюда вернуться».

Вот уже 300 лет встречает гостей ярмарка на площади Фрайунг – одна из старейших в Вене. А вот у дворца Лихтенштейнов рождественский рынок относительно новый. Он работает только второй год. Здесь расположились три десятка торговых киосков, и толпы покупателей пока нет.

Рождественские ярмарки в Вене будут открыты почти до конца декабря.

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