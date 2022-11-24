Рождественские ярмарки открылись в Вене

Украшенные ели, светящиеся звёзды над водой и праздничные гимны. Вена погрузилась в атмосферу Рождества. И первый..
Дата загрузки: 2022-11-24
Украшенные ели, светящиеся звёзды над водой и праздничные гимны. Вена погрузилась в атмосферу Рождества. И первый признак этого – рождественские ярмарки. Их в Вене почти 30 – больше, чем в любом городе Европы.
Рядом с дворцом Бельведер открылись 50 торговых киосков. А во внутреннем дворе Шёнбрунна свои товары предлагают 80 ремесленников.
[Габриэла Шмидле, организатор ярмарки]:
«Это здорово, когда после двух с половиной лет пандемии, наконец-то, можно снова провести рождественскую ярмарку без ограничений и контроля. И людям этого тоже очень хотелось. Сегодня в Шёнбрунн съехались тысячи местных и иностранных гостей».
Рядом с дворцом установили 90-летнюю ёлку из региона Вальдфиртель. Её украшает гирлянда из тысячи лампочек.
[житель Вены]:
«Это прекрасная сторона Вены, потому что рядом с каждой крупной достопримечательностью города есть рождественская ярмарка. И, конечно, этим надо воспользоваться».
В 2020-м все рождественские ярмарки в Вене отменили из-за ковида. В прошлом году их открыли, но только на неделю. Потом снова объявили локдаун.
[гость ярмарки]:
«Здесь всё так же, как в прошлом году. Я был на ярмарке Шёнбрунн перед карантином, и так прекрасно снова сюда вернуться».
Вот уже 300 лет встречает гостей ярмарка на площади Фрайунг – одна из старейших в Вене. А вот у дворца Лихтенштейнов рождественский рынок относительно новый. Он работает только второй год. Здесь расположились три десятка торговых киосков, и толпы покупателей пока нет.
Рождественские ярмарки в Вене будут открыты почти до конца декабря.
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