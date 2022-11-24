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Стрельба в магазине Walmart в США: семеро погибших

Стрельба в магазине Walmart в США: семеро погибших

Жители американского города Чесапик в штате Вирджиния собрались, чтобы помянуть погибших в массовой стрельбе. 23 ноября..

Дата загрузки: 2022-11-24

Стрельба в магазине Walmart в США: семеро погибших
Жители американского города Чесапик в штате Вирджиния собрались, чтобы помянуть погибших в массовой стрельбе. 23 ноября вооружённый мужчина открыл огонь в магазине Walmart. В итоге погибло шесть человек, многие получили ранения. Из них четверо госпитализированы. Сам нападавший, по всей видимости, застрелился.

Уже сообщили, что стрелял 31-летний Андре Бинг – менеджер магазина. Свидетели говорят, что он, не сказав ни слова, открыл огонь по сотрудникам супермаркета, которые собрались в комнате для отдыха персонала перед ночной сменой.

Это произошло около десяти вечера. В это время в магазине было примерно 50 человек.

Среди погибших – 16-летний подросток и 70-летний мужчина. Почти все – местные жители. Только один мужчина был из соседнего Портсмута.

[жительница Чесапика]:
«Прискорбно, что в местах, где я по идее должна чувствовать себя в безопасности, в таких как Walmart, продуктовый магазин, теперь я буду испытывать страх и панику».

Полиция уже обыскала дом Бинга. Однако это не помогло выяснить его мотивы. Правоохранители уверены, что он действовал один.

Расследование продлится несколько дней. Другие подробности пока не раскрываются.
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