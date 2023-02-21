Новое бедствие в Огайо: взрыв на металлургическом заводе

Не менее 14 человек получили ожоги и другие телесные повреждения в результате взрыва на металлургическом заводе..

Не менее 14 человек получили ожоги и другие телесные повреждения в результате взрыва на металлургическом заводе в американском штате Огайо.

Инцидент произошёл в понедельник. Расплавленный металл и обломки посыпались на соседние здания. Также поднялся столб дыма, и его было видно на много миль от места происшествия.

Завод находится в 24 километрах к юго-востоку от Кливленда – второго по величине города в штате Огайо. Он принадлежит компании I. Schumann & Co, которая производит медь, латунь и бронзу. Пока представители предприятия ситуацию не прокомментировали. Согласно веб-сайту, бизнес работает с 1917 года.

Как сообщают пожарные, 13 пострадавших доставили в больницу. Многие с ожогами, а также с травмами, полученными в результате падения обломков. По меньшей мере, один человек – в критическом состоянии.

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При этом пострадали работники только этого предприятия. На соседних травмированных нет.

Взрыв произошел примерно в 110 километрах от деревни Ист-Палестайн, где ранее в этом месяце поезд с токсичными химикатами сошёл с рельсов. В результате начался пожар, который поднял столб ядовитого дыма над городом и вынудил тысячи людей эвакуироваться. Опасные химикаты также попали в воду и землю, в том числе в реку Огайо – самый полноводный приток Миссисипи.

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