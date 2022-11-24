Сотни людей пришли проститься с 16-летним подростком в Иерусалиме, который погиб в результате теракта. Утром в..

Двойной теракт в Израиле: две бомбы на автобусных остановках

Сотни людей пришли проститься с 16-летним подростком в Иерусалиме, который погиб в результате теракта.

Утром в среду на двух автобусных остановках на окраине города взорвались две бомбы. В результате пострадало не менее 14 человек. Подросток скончался уже в больнице. Ответственность израильские спецслужбы возложили на палестинских боевиков.

С места первого взрыва в больницу доставили 12 человек. Во втором инциденте, который произошёл на полчаса позже, были ранены трое.

Взрывные устройства были спрятаны в сумки, наполненные металлическими поражающими элементами, включая болты и гвозди. Их привели в действие дистанционно с помощью мобильного телефона.

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Биньямин Нетаньяху, который сейчас ведёт переговоры о формировании нового правительства, посетил больницу с ранеными.

[Биньямин Нетаньяху, будущий премьер-министр Израиля]:

«Мы всё ещё боремся с террором, который снова поднял голову, и мы сделаем всё, чтобы в ближайшее время восстановить безопасность для всех граждан Израиля».

Представители группировки ХАМАС, которая контролирует Сектор Газа, похвалили взрывы в Иерусалиме. Однако ответственность за них не взяли.

Напомним, с 2000 по 2005 годы по Израилю прокатилась волна так называемых «автобусных терактов». Тогда палестинские боевики-смертники совершили серию подрывов, убив десятки и ранив сотни мирных граждан.

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