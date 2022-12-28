Главные «космические» новости 2022 года

В области исследования космоса 2022 год принёс много новостей. В январе на Луну неожиданно упало три..
Дата загрузки: 2022-12-28
В марте Европейское космическое агентство объявило, что пока не будет запускать марсоход в рамках миссии «Экзомарс», совместной с «Роскосмосом». Старт отложили на 2028 год.
В апреле SpaceX отправила на МКС трёх бизнесменов из США, Канады и Израиля. Каждый заплатил за частный полёт по 55 миллионов долларов.
В июле НАСА опубликовало самый глубокий вид космоса из когда-либо снятых. Изображение получил космический телескоп Джеймса Уэбба стоимостью 10 миллиардов долларов.
Также в июле Россия объявила, что после 2024 года уйдёт с МКС. Она планирует построить собственную орбитальную лабораторию. До этого в планах было эксплуатировать Международную космическую станцию до 2030 года.
В сентябре космический корабль НАСА врезался в небольшой астероид в миллионах километров от нас, сумев сместить его орбиту. Это первый шаг к тому, чтобы защитить Землю от будущих возможных столкновений.
В конце ноября Европейское космическое агентство впервые взяло на работу человека с инвалидностью. Британец Джон Макфолл с ампутированной ногой станет первым астронавтом без конечности.
Самой большой новостью года можно назвать успешный беспилотный полёт космического корабля «Орион». Он открыл новую эру в изучении Луны. В ближайшее время в рамках миссии «Артемида» планируется запуск к спутнику уже экипажа. А в 2025 году хотят высадить на Луну двух астронавтов.
Долгосрочный план – к концу 30-х годов запустить марсианскую экспедицию.
В декабре учёные представили первую в своём роде аудиозапись марсианского вихря. А сделали её случайно. Просто у марсохода НАСА был включён микрофон, когда прямо над ним пронеслось облако красной пыли.
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