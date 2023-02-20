В Китай вернулись ярмарки вакансий

В Пекине снова проходят ярмарки вакансий. Здесь работники и представители компаний встречаются лично и находят друг..

В Пекине снова проходят ярмарки вакансий. Здесь работники и представители компаний встречаются лично и находят друг друга. Подобные мероприятия снова разрешили по всей стране после трёх лет пандемии.

До этого они проходили онлайн и имели небольшой эффект. За три года строгих ограничений безработица среди молодёжи в Пекине выросла до 20%. Теперь её пытаются снизить.

[менеджер по набору персонала]:

«Мы не встретили ни одного соискателя, который требовал бы большой зарплаты. Наша основная задача сегодня – найти тех, кто живёт поблизости, на некоторые вакансии. Есть много людей, которые остались без работы из-за эпидемии».

При этом страх потерять работу среди населения растёт. Если год назад об этом беспокоилось около 40% офисных работников, то теперь – более 47%.

[житель Пекина]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться «На самом деле у меня не слишком высокие ожидания (по поводу зарплаты). Я не буду просить слишком много. Если будет стабильная работа, этого достаточно». [жительница Пекина]:

«Основной проблемой во время эпидемии была задолженность по заработной плате. Сейчас её также не выплачивают, поэтому я хотела бы поискать другую работу».

Экономисты отмечают, что сектор занятости в Китае в этом году должен немного восстановиться. При этом, что касается разных сфер экономики, то они будут восстанавливаться неравномерно.

[Брюс Ван, экономист]:

«Мы видим, что некоторые последние данные показывают более сильный рост в секторе услуг по сравнению с производственным сектором».

Так, в областях, ориентированных на потребителей, восстановление идёт быстрее. При этом обрабатывающая промышленность отстаёт из-за падения внешнего спроса. Что касается сектора недвижимости, то он только начал показывать предварительные признаки стабилизации.

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