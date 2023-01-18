В Мексике в День святого Антония благословляют домашних животных

Собаки, кошки, кролики, морские свинки и даже попугай собрались вместе со своими владельцами возле церкви..
Дата загрузки: 2023-01-18
Собаки, кошки, кролики, морские свинки и даже попугай собрались вместе со своими владельцами возле церкви в Мехико. В этот день верующие отмечают День святого Антония.
Его считают покровителем животных. Поэтому многие хотят, чтобы их питомцы получили благословение. Люди верят, что это защитит животных от болезней на весь год.
[владелец собаки]:
«Животные – часть нашей семьи. Если наш пёс нездоров, то у нас тоже всё плохо. А если у него всё хорошо, то и у нас тоже хорошо».
Этот старинный католический обычай прижился в Мексике в XVI веке во время испанского колониального правления.
[владелица собаки]:
«Это уже традиция. Мы приехали сюда впервые, но каждый год здесь, в районе Сочимилько, благословляют животных».
Святой Антоний родился в Египте в семье богатых землевладельцев. В юности он потерял родителей, но не захотел жить в роскоши. Антоний раздал наследство бедным и стал монахом, а потом и отшельником.
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