Больничная еда отмечена сертификатом французского кулинарного гида

Больничная еда в кулинарных рейтингах обычно стоит где-то рядом со школьными обедами. Но одна больница на..

Больничная еда в кулинарных рейтингах обычно стоит где-то рядом со школьными обедами.

Но одна больница на западе Бельгии сломала стереотипы. Так, она первой в Бенилюксе получила сертификат от престижного французского гида по ресторанам Gault & Millau за качество питания.

Чтобы этого добиться, она пригласила экспертов кулинарного гида. Они проверили еду и дали советы, как её улучшить.Особенно это касается рыбных блюд, соусов и картофеля.

В итоге с консультантами проработали полтора года.

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[Арнольд Ванхеке, инспектор по качеству продуктов]:

«Когда пациенты приглашают посетителей в свою палату, первый вопрос, который им задают, – как у них дела. И неизбежно второй вопрос – как еда? Последние годы мы улучшали её качество. Но теперь считаем, что достигли ещё более высокого уровня».

Директор кулинарного гида сказал, что эксперты дали местным шеф-поварам два совета: использовать качественные ингредиенты и придерживаться простых рецептов.

[Марк Деклерк, исп. директор Gault & Millau Benelux]:

«Люди не обязательно хотят сложных вещей. Пусть еда будет здоровой и вкусной. Делайте всё правильно, готовьте так, как готовили бы для себя».

Группа экспертов гида в конце концов определила, что питание в больнице соответствует высоким стандартам, и выдала им сертификат.

[Марк Деклерк, исп. директор Gault & Millau Benelux]:

«Конечно, очень весело ходить в рестораны, и нам приходится делать это очень часто. Но я думаю, что каждый заслуживает здоровой и приятной еды каждый день».

Пациенты больницы говорят, что благодаря вкусной пище выздоравливают быстрее.

[пациентка родильного отделения]:

«Думаю важно, чтобы еда была вкусной. Это мотивирует выздоравливать». [пациент]:

«Могу сказать, что они используют свежие ингредиенты. И их готовят сразу. Это не полуфабрикаты, которые заканчивают готовить на месте. Ещё меня поражает, что они уделяют внимание мелочам, даже небольшим десертам».

И хотя больничную еду не будут публиковать в кулинарном гиде, пациенты могут увидеть сертификат Gault & Millau на 2023 год в стенах клиники.

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