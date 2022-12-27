Немцы вышли на пробежку, чтобы переварить жареного гуся

Десятки немцев вышли из-за праздничного стола, чтобы пробежаться по окрестностям Берлина. Этот забег в шутку называют..

Десятки немцев вышли из-за праздничного стола, чтобы пробежаться по окрестностям Берлина. Этот забег в шутку называют «перевариванием жареного гуся».

В Германии это традиционное рождественское блюдо. Оно вкусное и калорийное, но многие не хотят набирать лишний вес и выходят на пробежку.

В этот раз собралось почти 200 бегунов. Они, не торопясь, преодолели дистанцию в пять километров и добежали до домика лесника. А здесь их уже поджидают горячие напитки и угощения.

[Бернд Хюбнер, соорганизатор забега]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Такой забег устраивают уже много лет, но последние два года его не проводили из-за пандемии. Так что бегуны рады снова встретиться.

[участник забега]:

«Сегодня я работал в ночь и поспал часа три, но выбрался на пробежку просто потому, что хотел снова увидеть людей. Особенно после нескольких лет пандемии важно встречаться с людьми, обмениваться идеями и разговаривать. Это просто приятно».

После угощения у домика лесника участники мероприятия пробежали ещё пять километров, чтобы сжечь и эти калории.

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