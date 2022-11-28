«Уходи, Си Цзиньпин»: по всему Китаю продолжаются протесты против коронавирусных мер

«Уходи, Си Цзиньпин», «уходи, компартия Китая» – с такими небывалыми ранее лозунгами толпы людей выходят на улицы в Пекине, Шанхае и в студенческих городках по всей стране.

Протесты вспыхнули из-за антикоронавирусных правил. Толчком к ним послужили массовые выступления в отдалённом регионе Синьцзян на западе Китая. Там волна недовольства вылилась на улицы из-за одного инцидента, вызванного антиковидными мерами.

В столице региона Урумчи в одной из многоэтажек вспыхнул пожар. Однако поскольку дом был закрыт на карантин, люди не смогли выбежать. В итоге десять жителей погибли и девять пострадали. При этом местные власти все обвинения отрицают.

Символом демонстраций стали белые листки бумаги, с помощью которых призывают отменить тесты на COVID и дать людям свободу.

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Такого общенационального проявления гнева в Китае не видели уже несколько десятилетий. Компартия Китая обычно подавляет подобные выступления, особенно во время пандемии. Так, несколько гражданских журналистов и жителей, пытавшихся задокументировать потери в первые дни пандемии COVID-19, были отправлены в тюрьму.

С тех пор как в Ухане была зарегистрирована первая вспышка, Китай боролся с вирусом с помощью жёстких мер социального контроля. Такую политику назвали «ноль терпимости». Она включает внезапные блокировки, повторные тесты, массовую слежку и обязательный карантин.

Три года спустя многие ожидали, что коммунистический режим откажется от жёсткого подхода, который лишил миллионы людей дохода. Но местные СМИ пишут, что власти ещё раз призвали всех придерживаться политики нулевого распространения COVID.

Во время недавнего съезда компартии Си Цзиньпин переизбрался на рекордный третий срок. На высшие посты он назначил своих союзников, став самым влиятельным лидером со времён Мао Цзэдуна. Тем не менее, общенациональное недовольство и жёсткий подход, похоже, стали для него самой большой проблемой.

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