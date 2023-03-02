«День дестабилизации»: протесты против судебной реформы в Израиле становятся ожесточённее

Сотни протестующих вступили в стычки с израильской полицией у одного из салонов красоты в Тель-Авиве. В..
Дата загрузки: 2023-03-02
Сотни протестующих вступили в стычки с израильской полицией у одного из салонов красоты в Тель-Авиве. В это время внутри была супруга премьер-министра страны Сара Нетаньяху. Вход в заведение заблокировали недовольные судебной реформой правительства.
Полиции потребовалось несколько часов, чтобы вызволить жену премьера. В итоге она смогла выйти на улицу и уехать на машине.
В среду, спустя несколько недель выступлений, протестующие объявили так называемый «день дестабилизации». Полиция пришлось применить шумовые гранаты, чтобы рассредоточить ожесточённые протесты в городе. Таких в стране не видели много лет. Также десятки людей арестовали.
Судебная реформа даст коалиции премьер-министра Биньямина Нетаньяху решающее влияние при выборе судей и ограничит возможности Верховного суда отменять законы или выносить решения против исполнительной власти.
Сам премьер отмечает, что изменения восстановят баланс между ветвями власти и дадут толчок частному бизнесу.
Нетаньяху сформировал правительство два месяца назад. Своим партнёрам по коалиции он пообещал пересмотреть судебную систему и закрепить контроль Израиля над Западным берегом реки Иордан.
В парламенте комитет Кнессета по конституции, правосудию и праву дал первоначальное одобрение положениям реформы. Однако голосование бойкотировали оппозиционные законодатели.
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