Тибетцы в изгнании отпраздновали Новый год в Индии

Последний день тибетского Нового года отмечают в индийском городе Дхарамсала. Этот праздник известен как Лосар. Тибетцы,..
Дата загрузки: 2023-02-26
[жительница Дхарамсалы]:
«Мы приходим сюда, жжём благовония и молимся за долгую жизнь Далай-ламы».
[монах]:
«Мы молимся не только за себя, но и за всю Вселенную, и за всех людей».
Обычно Лосар празднуют 15 дней. В последний день старого года наводят порядок в домах, готовят специальное блюдо чемар и пекут горы пирожков. Их дарят родным и друзьям, а также ряженым, которые ходят по домам в новогоднюю ночь.
Во время праздника тибетцы надевают лучшие наряды и украшения и навещают родственников. На улицах устраивают народные гулянья, и женщины водят хороводы с песнями.
В последние годы тибетцы в изгнании, живущие в Индии, празднуют Лосар скромно и только три дня. Так они выражают солидарность со своим народом, живущим в Тибете под давлением коммунистических властей Китая.
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