Последний день тибетского Нового года отмечают в индийском городе Дхарамсала. Этот праздник известен как Лосар. Тибетцы,..

Тибетцы в изгнании отпраздновали Новый год в Индии

[жительница Дхарамсалы]:

«Мы приходим сюда, жжём благовония и молимся за долгую жизнь Далай-ламы». [монах]:

«Мы молимся не только за себя, но и за всю Вселенную, и за всех людей».

Последний день тибетского Нового года отмечают в индийском городе Дхарамсала. Этот праздник известен как Лосар. Тибетцы, живущие в Индии, собираются в храме, чтобы вместе помолиться. Ритуал сопровождается музыкой.

Обычно Лосар празднуют 15 дней. В последний день старого года наводят порядок в домах, готовят специальное блюдо чемар и пекут горы пирожков. Их дарят родным и друзьям, а также ряженым, которые ходят по домам в новогоднюю ночь.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Во время праздника тибетцы надевают лучшие наряды и украшения и навещают родственников. На улицах устраивают народные гулянья, и женщины водят хороводы с песнями.

В последние годы тибетцы в изгнании, живущие в Индии, празднуют Лосар скромно и только три дня. Так они выражают солидарность со своим народом, живущим в Тибете под давлением коммунистических властей Китая.

Короткая ссылка на эту страницу: