В России стартовала сборка «Москвича 3»

После двух десятков лет перерыва в российской столице вновь запустили производство автомобилей «Москвич». Сборка идёт на..

После двух десятков лет перерыва в российской столице вновь запустили производство автомобилей «Москвич». Сборка идёт на бывшем заводе «Рено». Первой модели присвоили цифровой индекс 3.

Новый «Москвич» представляет собой кроссовер. По размерам сопоставим с Kia Seltos. Базовой версии полагается атмосферный двигатель 1,6 литра мощностью 109 лошадиных сил. Также можно будет выбрать машину с турбомотором объёмом 1,5 литра и мощностью 150 лошадиных сил.

Автомобиль оснащён шестью подушками безопасности, а также антиблокировочной системой и системой курсовой устойчивости, которых теперь нет в машинах Lada.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Под капотом повсюду видны наклейки с надписью JAC. По сути, «Москвич 3» – это перелицованная версия китайского кроссовера JAC JS4. Но официально об этом никто не говорит.

[Максим Клюшкин, руководитель проектов завода «Москвич»]:

«У нас есть внешний партнёр, и наш внешний партнёр – КАМАЗ. И также дальний партнёр у нас есть, с которым мы работаем и получаем от него наши компоненты».

Сборка на заводе идёт по простой технологии.

[Максим Клюшкин, руководитель проектов завода «Москвич»]:

«Да, все, конечно, думают, что мы здесь всего лишь наклеили шильдик. Но это совершенно не так. Это крупная узловая сборка – то, что у нас с вами за спиной. Автомобиль весь сюда приехал по крупным узлам, по деталям. Это передний модуль, задний модуль, выхлопная система, колёса и многие другие детали. И здесь, на этом конвейере это превращается в автомобиль».

До нового года на заводе соберут 600 машин. 200 из них будут электрическими. В Москве продажи стартуют в январе, в других городах – в марте.

Короткая ссылка на эту страницу: