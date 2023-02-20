Производство легендарного велосипеда «Кама» возобновили в Перми

Этот велосипед хорошо помнят старшие поколения россиян. Модель «Кама» делали в Перми с середины 70-х до..
Дата загрузки: 2023-02-21
Этот велосипед хорошо помнят старшие поколения россиян. Модель «Кама» делали в Перми с середины 70-х до начала 90-х, и в то время она была самой популярной. Теперь производство легендарного складного велосипеда возобновили. Выпускает его завод «Форвард».
В 80-х годах «Кама» стоила 98 рублей. Для кого-то это была половина месячной зарплаты, а для кого-то и целая.
[Алексей Боярышников, директор завода «Форвард»]:
«Он, наверное, был одним из самых дорогих велосипедов. Поэтому у каждого или не у каждого был, я думаю, он был мечтой каждого».
Велосипеды «Кама» делали на «Пермском машиностроительном заводе». В 90-м вместо него образовалось предприятие «Велта», а позже на его базе основали компанию «Форвард», которая специализируется на производстве разных моделей велосипедов.
Сейчас здесь делают обновлённую «Каму», поскольку технологии уже изменились. Велосипед наполовину состоит из деталей собственного производства и наполовину из импортных. При этом санкции сказались на выпуске многих моделей, поскольку комплектующие получали из Японии, Тайваня, Чехии и Франции. Краску импортировали из Финляндии. Пришлось искать ей замену.
Новая «Кама» получила современную раму – более лёгкую и крепкую, чем раньше. Также изменилась геометрия велосипеда, и сидеть на нём стало удобнее. «Кама» оборудована полноразмерными крыльями, защитой цепи, подпружиненным седлом и звонком.
Велосипед стоит 13 тысяч рублей. Пока его выпускают в красном цвете. В будущем будут также синие и белые. В компании планируют расширить модельный ряд со следующего года.
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