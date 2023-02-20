Производство легендарного велосипеда «Кама» возобновили в Перми

Этот велосипед хорошо помнят старшие поколения россиян. Модель «Кама» делали в Перми с середины 70-х до..

Этот велосипед хорошо помнят старшие поколения россиян. Модель «Кама» делали в Перми с середины 70-х до начала 90-х, и в то время она была самой популярной. Теперь производство легендарного складного велосипеда возобновили. Выпускает его завод «Форвард».

В 80-х годах «Кама» стоила 98 рублей. Для кого-то это была половина месячной зарплаты, а для кого-то и целая.

[Алексей Боярышников, директор завода «Форвард»]:

«Он, наверное, был одним из самых дорогих велосипедов. Поэтому у каждого или не у каждого был, я думаю, он был мечтой каждого».

Велосипеды «Кама» делали на «Пермском машиностроительном заводе». В 90-м вместо него образовалось предприятие «Велта», а позже на его базе основали компанию «Форвард», которая специализируется на производстве разных моделей велосипедов.

Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

Не пропусти самое интересное! Подписаться

Сейчас здесь делают обновлённую «Каму», поскольку технологии уже изменились. Велосипед наполовину состоит из деталей собственного производства и наполовину из импортных. При этом санкции сказались на выпуске многих моделей, поскольку комплектующие получали из Японии, Тайваня, Чехии и Франции. Краску импортировали из Финляндии. Пришлось искать ей замену.

Новая «Кама» получила современную раму – более лёгкую и крепкую, чем раньше. Также изменилась геометрия велосипеда, и сидеть на нём стало удобнее. «Кама» оборудована полноразмерными крыльями, защитой цепи, подпружиненным седлом и звонком.

Велосипед стоит 13 тысяч рублей. Пока его выпускают в красном цвете. В будущем будут также синие и белые. В компании планируют расширить модельный ряд со следующего года.

Короткая ссылка на эту страницу: