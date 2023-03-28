Судебную реформу в Израиле отложили из-за накалившихся протестов

На фоне нарастающих протестов в Израиле премьер-министр Биньямин Нетаньяху решил взять паузу. Он отложил принятие решения..

На фоне нарастающих протестов в Израиле премьер-министр Биньямин Нетаньяху решил взять паузу. Он отложил принятие решения по спорной судебной реформе до следующего месяца. Выделенное время будет использовать для поиска компромисса.

Небывалые по масштабам и накалу страстей протесты грозили перерасти в ещё большее насилие, а также ставили под угрозу существование коалиции Нетаньяху.

В своём телевизионном обращении премьер сказал, что пытался избежать гражданской войны.

Оппозиционные партии заявили, что будут пытаться достичь соглашения с правительством. Экс-премьер Яир Лапид отметил, что оппозиции нужно удостовериться, что Нетаньяху не блефует.

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При этом министр юстиции Ярив Левин, который отвечал за реформу, сказал, что как член правящей парти примет любое решение премьера.

Протестующие выходили на улицы в течение многих недель, выражая недовольство планом реформ. Согласно нему, законодатели смогут назначать судей, а сам Верховный суд не сможет отменять решения правительства.

Нетаньяху говорит, что реформа должна уравновесить распределение полномочий среди ветвей власти. Он также обещает, что гражданские права не пострадают.

В воскресенье он уволил министра обороны за то, что тот выступил против реформы. В итоге протесты вспыхнули с новой силой. Кроме того, из-за стачки прекратились полёты в аэропорту имени Бен-Гуриона.

Решение отложить принятие закона вызвало международное одобрение.

[Карин Жан-Пьер, пресс-секретарь Белого дома]:

«Мы приветствуем это сообщение. Это возможность создать дополнительное время и место для компромисса. Компромисс – это именно то, к чему мы призывали».

Этот кризис стал одним из худших в политической истории Израиля.

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