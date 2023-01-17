120 винтажных и классических авто выехали на дороги Нью-Дели

Более 120 раритетных автомобилей выехали на дороги Нью-Дели. В столице Индии проходит ежегодное ралли винтажных и..
Дата загрузки: 2023-01-17
Более 120 раритетных автомобилей выехали на дороги Нью-Дели. В столице Индии проходит ежегодное ралли винтажных и классических авто.
Самая яркая звезда здесь – пожарная машина Morris 1914 года выпуска. Много десятилетий назад её выкупил правитель княжества Хайдарабад. Позже раритет подарили Индийским железным дорогам.
В ралли участвуют Ford 1928 года, Buick Roadmaster 39-го и Austin 33-го. Есть и классические модели, такие как Ford Mustang и Maserati 3500 GT, выпущенные во второй половине прошлого столетия.
Не все стартовавшие автомобили своим ходом доезжают до финиша. Техника часто ломается. Владельцам нужно вкладывать много труда и денег, чтобы поддерживать машины в нормальном состоянии.
[участник ралли]:
«Каждый год мы ремонтируем кузов автомобиля, обновляем лакокрасочное покрытие и приводим в порядок хромированные детали, шины и двигатель. <…> На это уходит много работы, но это страсть, и поэтому мы этим занимаемся».
Ралли организует индийская газета The Statesman. Оно проходит с 1964 года. Перерыв был в 71-м из-за войны с Пакистаном, в 73-м из-за топливного кризиса, а также в 2021-м и 22-м из-за пандемии.
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