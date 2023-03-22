Как тренируют собак, спасающих людей из-под лавин

Блестящий снег, голубое небо и яркое солнце. Может показаться, что погодные условия на французском горнолыжном курорте..

Блестящий снег, голубое небо и яркое солнце. Может показаться, что погодные условия на французском горнолыжном курорте Авориаз просто идеальны. Но всё может измениться буквально за несколько минут.

Лавины здесь – явление частое. Если под снегом оказываются люди, то счёт идёт на секунды. Тогда на помощь приходят собаки-спасатели. Их во французских Альпах тренируют круглый год.

Ретривер Стэш по команде бросается искать условную жертву. И во время таких операций ключевую роль играет связь между животным и его наставником.

[Жером Котте дю Молин, спасатель]:

«Я проводил с ним много времени, когда он был щенком. Позже я в игровой форме его обучал. Мы много тренируемся с его игрушкой. Она очень важна».

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А вот немецкая овчарка Нель учуяла запах. Под снегом её дожидается спасатель Жереми. Через мгновение собака его находит и помогает выкарабкаться. Теперь заслуженная награда – игра в перетягивание.

Сначала собака спасает своего хозяина из открытой снежной ямы. Потом её всё больше засыпают. В конце животных тренируют с незнакомцами.

[Ману Буши, спасатель]:

«Если собаке нравится игра, то проблем нет, мы продолжаем тренировки на разных уровнях сложности: открытая яма, наполовину закрытая, полностью закрытая».

Каждую собаку награждают игрой и любимым лакомством.

[Ману Буши, спасатель]:

«Это важно. Если бы мы этого не делали, то у нас бы не было этой игровой связи с собакой. Она любит хватать зубами, любит играть с подушкой. Это также связь между хозяином и незнакомцем».

Когда сходит лавина, действовать нужно быстро. Иногда собак доставляют на место на подъёмнике. Но лучше всего это делать на вертолёте.

Человеку под снегом грозит не только нехватка кислорода, но и переохлаждение.

[Жереми Элви, спасатель]:

«Это действительно угнетает. Когда они закрывают отверстие, то нужно лежать, свернувшись. Дышать нелегко, нужно сконцентрироваться и расслабиться. Один из факторов, который помогает, – это то, что под снегом всё хорошо слышно».

Карьера собак-спасателей продолжается несколько лет. После этого они идут на заслуженный отдых.

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