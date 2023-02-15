Бывшего президента Кыргызстана выпустили из колонии

Бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева освободили из исправительной колонии. Его дело направили на пересмотр. Атамбаев отбывал..

Бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева освободили из исправительной колонии. Его дело направили на пересмотр.

Атамбаев отбывал 11-летний срок по целому ряду обвинений. Теперь же он собирается ехать за границу на лечение. Соответствующее разрешение выдал Первомайский районный суд страны.

[Алмазбек Атамбаев, бывший президент Кыргызстана]:

«Надо срочно лечиться, честно говоря. Надо срочно улетать на лечение. Пролечиться. Но я как всегда вернусь. I’ll be back».

Атамбаев был президентом с 2011 по 17-й годы. Ему вынесли приговор в 2020-м по нескольким статьям. В частности, ему вменяли освобождение из тюрьмы криминального авторитета Азиза Батукаева. Тот был осуждён на 16 лет за организацию массовых беспорядков, захват заложников и убийства.

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Впрочем, бывший президент называет все обвинения политическими.

[Алмазбек Атамбаев, бывший президент Кыргызстана]:«Все уголовные дела против меня придуманы, шиты белыми нитками. Это всё равно покажет время. Я надеюсь, что какая-то волна началась справедливости».

На пересмотр дело направил Верховный суд страны 13 февраля. До этого он дважды менял своё решение: в 2020 году он отменил приговоры предыдущих инстанций общим сроком в 11 лет, затем после ходатайства Генпрокуратуры снова признал Атамбаева осуждённым. Спустя год он оставил приговор в силе.

66-летнего Атамбаева арестовали в 2019 году после осады его загородного дома спецназом. Незадолго до этого он поссорился со своим преемником Сооронбаем Жээнбековым, который сам был свергнут в следующем году в результате беспорядков.

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