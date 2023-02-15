Бывшего президента Кыргызстана выпустили из колонии

Бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева освободили из исправительной колонии. Его дело направили на пересмотр. Атамбаев отбывал..
Дата загрузки: 2023-02-15
Атамбаев отбывал 11-летний срок по целому ряду обвинений. Теперь же он собирается ехать за границу на лечение. Соответствующее разрешение выдал Первомайский районный суд страны.
[Алмазбек Атамбаев, бывший президент Кыргызстана]:
«Надо срочно лечиться, честно говоря. Надо срочно улетать на лечение. Пролечиться. Но я как всегда вернусь. I’ll be back».
Атамбаев был президентом с 2011 по 17-й годы. Ему вынесли приговор в 2020-м по нескольким статьям. В частности, ему вменяли освобождение из тюрьмы криминального авторитета Азиза Батукаева. Тот был осуждён на 16 лет за организацию массовых беспорядков, захват заложников и убийства.
Впрочем, бывший президент называет все обвинения политическими.[Алмазбек Атамбаев, бывший президент Кыргызстана]:
«Все уголовные дела против меня придуманы, шиты белыми нитками. Это всё равно покажет время. Я надеюсь, что какая-то волна началась справедливости».
На пересмотр дело направил Верховный суд страны 13 февраля. До этого он дважды менял своё решение: в 2020 году он отменил приговоры предыдущих инстанций общим сроком в 11 лет, затем после ходатайства Генпрокуратуры снова признал Атамбаева осуждённым. Спустя год он оставил приговор в силе.
66-летнего Атамбаева арестовали в 2019 году после осады его загородного дома спецназом. Незадолго до этого он поссорился со своим преемником Сооронбаем Жээнбековым, который сам был свергнут в следующем году в результате беспорядков.
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