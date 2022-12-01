Конкурс красоты среди верблюдов проводят в Катаре

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Дата загрузки: 2022-12-01
Судьи оценивают размеры тела и головы, расположение ушей и форму губ. Перед соревнованиями верблюдов осматривает медицинская комиссия. Некоторые нечестные владельцы используют косметическую хирургию в надежде на победу. Но это не только мошенничество, но и жестокое обращение с животными.
[Абдалла Мохаммед Андило, глава медицинской комиссии]:
«Такая косметическая хирургия вызывает разрыв тканей, повреждает нервы, вызывает воспаления и фиброз. Некоторые используют филлеры, ботокс, силикон – разные мыслимые и немыслимые методы».
В арабских странах верблюдов ценят как никакое другое животное. Эти корабли пустыни с древности помогали людям выживать. Сейчас их часто разводят для скачек и других соревнований. Племенные верблюды стоят дорого – тысячи, а иногда и миллионы долларов.
[Хамад Джабер Аль-Атба, президент клуба верблюдов]:
«Такое отношение побудило нас развивать этот вид спорта. Верблюдов очень уважают в странах Персидского залива. Они были нашими помощниками во время формирования цивилизации».
Во время турнира проводят ещё один особенный конкурс – на то, какая верблюдица даст больше молока. Владельцу победительницы полагается награда в 5500 долларов США.
[Ибрагим Аль-Анази, владелец верблюдицы]:
«Не могу описать свои чувства. Сейчас у этой верблюдицы столько же зрителей, сколько их на чемпионате мира или сколько у клубов «Реал Мадрид» и «Манчестер Юнайтед»».
Самые большие призы предусмотрены для победителей конкурса красоты среди верблюдов старше четырёх лет. За первое место дают награду в размере 55 тысяч долларов.
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