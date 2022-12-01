Конкурс красоты среди верблюдов проводят в Катаре

Пока на стадионах Катара решается судьба сборных по футболу, совсем рядом проходит другой важный турнир. В..

Пока на стадионах Катара решается судьба сборных по футболу, совсем рядом проходит другой важный турнир. В Эш-Шахании на конкурсе красоты соперничают верблюды из разных стран Персидского залива.

Судьи оценивают размеры тела и головы, расположение ушей и форму губ. Перед соревнованиями верблюдов осматривает медицинская комиссия. Некоторые нечестные владельцы используют косметическую хирургию в надежде на победу. Но это не только мошенничество, но и жестокое обращение с животными.

[Абдалла Мохаммед Андило, глава медицинской комиссии]:

«Такая косметическая хирургия вызывает разрыв тканей, повреждает нервы, вызывает воспаления и фиброз. Некоторые используют филлеры, ботокс, силикон – разные мыслимые и немыслимые методы».

В арабских странах верблюдов ценят как никакое другое животное. Эти корабли пустыни с древности помогали людям выживать. Сейчас их часто разводят для скачек и других соревнований. Племенные верблюды стоят дорого – тысячи, а иногда и миллионы долларов.

[Хамад Джабер Аль-Атба, президент клуба верблюдов]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Во время турнира проводят ещё один особенный конкурс – на то, какая верблюдица даст больше молока. Владельцу победительницы полагается награда в 5500 долларов США.

[Ибрагим Аль-Анази, владелец верблюдицы]:

«Не могу описать свои чувства. Сейчас у этой верблюдицы столько же зрителей, сколько их на чемпионате мира или сколько у клубов «Реал Мадрид» и «Манчестер Юнайтед»».

Самые большие призы предусмотрены для победителей конкурса красоты среди верблюдов старше четырёх лет. За первое место дают награду в размере 55 тысяч долларов.

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