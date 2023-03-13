Бывшая «Мисс Вселенная» блистает на Неделе моды Lakme в Мумбаи

Бывшая «Мисс Вселенная» и актриса Сушмита Сен вышла на подиум, несмотря на пережитый недавно сердечный приступ...
Дата загрузки: 2023-03-14
Бывшая «Мисс Вселенная» и актриса Сушмита Сен вышла на подиум, несмотря на пережитый недавно сердечный приступ. В Мумбаи проходит Неделя моды Lakme.
Актриса демонстрирует лехенгу, блузу и полупрозрачную дупатту нежно-жёлтого цвета. Лёгкая накидка – символ скромности. Наряд создала дизайнер Анушри Редди.
Бывшая «Мисс Вселенная» любит модные показы за живое взаимодействие с аудиторией.
[Сушмита Сен, актриса]:
«Это мероприятие позволяет дизайнерам со всей Индии приезжать сюда и участвовать в празднике моды. У каждого появляется возможность заявить о том, кто он есть и кем становится. А мы и прекрасные модели можем быть частью всего этого».
Звезда Болливуда Тара Сутария стала музой дизайнера Анны Патель. Актриса выходит на сцену в лехенге-чоли ярко-розового цвета. Это традиционный свадебный наряд индийских женщин.
[Тара Сутария, актриса]:
«Это очень красиво. Вы видите, что это традиционный наряд, но он очень современный, женственный и прекрасный. Розовый – один из моих любимых цветов, так что я счастлива».
В модном показе участвует ещё одна знаменитость – актриса Шилпа Шетти. Она дефилирует в ярком комбинезоне. Образ дополнен длинным пальто.
[Шилпа Шетти, актриса]:
«Сегодня я вышла на подиум для бренда Limerick. И мне нравится комбинезон, а также то, что Limerick может привнести в свой дизайн всё – западный стиль или яркие цвета».
Неделя моды Lakme входит в число главных модных событий в Индии. Летние коллекции демонстрируют в Мумбаи, а зимние – в Нью-Дели. Мероприятие проходит с 1999 года.
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