Как детей скотоводов обучают программированию

На севере Кении за последние три года осадки выпадали всего шесть раз. Это привело к одной..

На севере Кении за последние три года осадки выпадали всего шесть раз. Это привело к одной из самых сильных засух в истории региона.

В основном здесь живут кочевые скотоводы, которые выживают благодаря своим стадам.

18-летний Кельвин начал пасти животных сразу, как только научился ходить. Сначала посещал школу, но потом стал всё свободное время посвящать этой работе.

[Кельвин Лесияни, скотовод]:

«Очень много коров уже умерло. Если засуха продолжится, умрёт ещё больше. Тогда у нас не останется ничего. Я хочу обучиться работе на компьютере. Может, получится зарабатывать так».

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И у Кельвина появился такой шанс. В местной школе детей обучают программированию. Сюда ходит около 200 учеников. Одна из компаний предоставила планшеты и подключение к Интернету.

У 13-летней Эверджой дома раньше не было даже электричества. Компьютер в школе она увидела впервые. Теперь считает, что её будущее будет более безопасным.

[Эверджой Вахито, школьница]:

«С тех пор как я записалась сюда, я увидела компьютер и много устройств. Эти навыки помогут мне в будущем, когда я вырасту». [Мэтью Муньи, директор школы]:

«Во-первых, это откроет для них новые возможности. Во-вторых, это поможет удержать детей в школе и увеличить их число. Многие теперь хотят оставить традиционный образ жизни скотоводов и записываются в школу».

Раньше местные дети почти сразу начинали помогать родителям пасти скот. Школу посещали далеко не все. Однако основатели курсов надеются, что программирование откроет для детей новые возможности и обеспечит работой в случае, если засуха станет в регионе долгосрочным явлением.

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