Как детей скотоводов обучают программированию

На севере Кении за последние три года осадки выпадали всего шесть раз. Это привело к одной..
Дата загрузки: 2023-03-09
В основном здесь живут кочевые скотоводы, которые выживают благодаря своим стадам.
18-летний Кельвин начал пасти животных сразу, как только научился ходить. Сначала посещал школу, но потом стал всё свободное время посвящать этой работе.
[Кельвин Лесияни, скотовод]:
«Очень много коров уже умерло. Если засуха продолжится, умрёт ещё больше. Тогда у нас не останется ничего. Я хочу обучиться работе на компьютере. Может, получится зарабатывать так».
И у Кельвина появился такой шанс. В местной школе детей обучают программированию. Сюда ходит около 200 учеников. Одна из компаний предоставила планшеты и подключение к Интернету.
У 13-летней Эверджой дома раньше не было даже электричества. Компьютер в школе она увидела впервые. Теперь считает, что её будущее будет более безопасным.
[Эверджой Вахито, школьница]:
«С тех пор как я записалась сюда, я увидела компьютер и много устройств. Эти навыки помогут мне в будущем, когда я вырасту».
[Мэтью Муньи, директор школы]:
«Во-первых, это откроет для них новые возможности. Во-вторых, это поможет удержать детей в школе и увеличить их число. Многие теперь хотят оставить традиционный образ жизни скотоводов и записываются в школу».
Раньше местные дети почти сразу начинали помогать родителям пасти скот. Школу посещали далеко не все. Однако основатели курсов надеются, что программирование откроет для детей новые возможности и обеспечит работой в случае, если засуха станет в регионе долгосрочным явлением.
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