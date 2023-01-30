Победит лучший: немецкие охотники соревнуются в подражании рёву оленя

Вот такой специфический звук издают благородные олени в период гона. Их рёву издавна пытаются подражать охотники...

Вот такой специфический звук издают благородные олени в период гона. Их рёву издавна пытаются подражать охотники. Лучшие из них даже соревнуются на чемпионатах. Этот турнир проходит в немецком Дортмунде.

Мастерство демонстрируют восемь участников. Они состязаются в трёх дисциплинах – имитируют рёв вожака, крик старого оленя и рёв оленя в брачный период. Звуки извлекают с помощью разных приспособлений: бычьих рогов, пластиковых или металлических труб, морских раковин и других инструментов.

Раньше умение подражать рёву оленя помогало охотникам выманить животное, чтобы его добыть. Теперь для многих это просто искусство, которое позволяет слиться с природой.

[Хильдегард Цервос, участница чемпионата]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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В этом году первое место занял Фабиан Менцель из Нижней Франконии. Он готовится к чемпионату с сентября. В это время у благородных оленей как раз начинается период гона.

[Фабиан Менцель, победитель чемпионата]:

«За неделю до соревнований снова тренируюсь, проверяю свои навыки. Нужно заучить определённые звуки, а потом просто их имитировать».

Фабиан – уже знаток своего дела и знает все повадки оленей. Он показывает, как ревёт олень, победивший в поединке своего соперника.

[Фабиан Менцель, победитель чемпионата]:

«Он издаёт очень устрашающий рёв, чтобы поставить точку в сражении».

Трое лучших участников турнира в Германии выступят на чемпионате Европы.

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