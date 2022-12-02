Жители Нью-Дели испытывают проблемы с дыханием из-за смога

Многие жители столицы Индии продолжают испытывать проблемы с дыханием. Качество воздуха почти не выходит из категории..

[житель Нью-Дели]:

«Раньше я выходил на прогулку или пробежку каждое утро, но с тех пор, как воздух стал слишком грязным, выхожу пару раз в неделю».

Многие жители столицы Индии продолжают испытывать проблемы с дыханием. Качество воздуха почти не выходит из категории «очень плохое». Сейчас оно на отметке 345 пунктов – при том, что безопасным ВОЗ считает показатель до 25 пунктов.

Нью-Дели – мировая столица с самым грязным воздухом. И такая проблема здесь возникает каждый год с приходом зимы. Становится холоднее, ветра стихают, и смог застаивается. Машины вынуждены ездить с включёнными фарами.

Людям приходится корректировать графики повседневных дел.

[житель Нью-Дели]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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В последние годы власти Нью-Дели приняли ряд мер. В том числе перевели общественный транспорт на более экологичное топливо и пытаются контролировать сжигание дров и отходов в холодную погоду.

Однако эксперты говорят, что этого мало. По их мнению, эти меры нужно применять не только в столице, но и во всей северной Индии. Только тогда они дадут ощутимый результат.

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