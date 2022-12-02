Жители Нью-Дели испытывают проблемы с дыханием из-за смога

Многие жители столицы Индии продолжают испытывать проблемы с дыханием. Качество воздуха почти не выходит из категории..
Дата загрузки: 2022-12-02
[житель Нью-Дели]:
«Раньше я выходил на прогулку или пробежку каждое утро, но с тех пор, как воздух стал слишком грязным, выхожу пару раз в неделю».
Нью-Дели – мировая столица с самым грязным воздухом. И такая проблема здесь возникает каждый год с приходом зимы. Становится холоднее, ветра стихают, и смог застаивается. Машины вынуждены ездить с включёнными фарами.
Людям приходится корректировать графики повседневных дел.
[житель Нью-Дели]:
«Немного сложно дышать, поэтому сложно заниматься спортом. Кислорода мало, и я быстро устаю. Загрязнение чувствуется даже дома – порой трудно дышать и болит горло».
В последние годы власти Нью-Дели приняли ряд мер. В том числе перевели общественный транспорт на более экологичное топливо и пытаются контролировать сжигание дров и отходов в холодную погоду.
Однако эксперты говорят, что этого мало. По их мнению, эти меры нужно применять не только в столице, но и во всей северной Индии. Только тогда они дадут ощутимый результат.
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