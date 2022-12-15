ЧМ-2022: Франция победила Марокко и выходит в финал

Франция обыграла первого полуфиналиста Африки на чемпионате мира в Катаре. Марокканцы почти не отстали от французов,..

Франция обыграла первого полуфиналиста Африки на чемпионате мира в Катаре. Марокканцы почти не отстали от французов, сделав 13 ударов, но не забили ни разу. Действующие чемпионы мира победили со счётом 2:0 и выходят в финал.

Первым забил гол защитник Тео Эрнандес. Это случилось уже на 5-й минуте матча. На 79-й минуте отправил мяч в ворота нападающий Рандаль Муани, которому передал пас Килиан Мбаппе.

[болельщик сборной Франции]:

«Довольно сложный матч, но Франция не сдалась и очень быстро забила. А затем второй спасительный гол позволил нам выйти в финал. Мы встретимся с Аргентиной в воскресенье». [болельщик сборной Марокко]: Подпишись на рассылку, самое интересное за день.

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Марокканцам ещё предстоит побороться с хорватами за третье место. Матч пройдёт 17 декабря.

Победу Франции празднуют и парижане. Сотни людей собрались на Елисейских полях.

[болельщик сборной Франции]:

«Это была отличная игра против одной из лучших команд турнира – сенсации этого турнира. Поэтому мы можем гордиться своей сборной – Францией. И мы счастливы». [болельщица сборной Франции]:

«Это здорово. Через четыре года мы снова не упустили возможность! Мы должны обыграть Аргентину в финале. Мы должны победить».

Финальный матч пройдёт 18 декабря на стадионе «Лусаил Айконик». На поле встретятся 35-летний Лионель Месси и французский форвард Килиан Мбаппе – лучший молодой игрок мира.

Франция вышла в финал турнира в четвёртый раз, Аргентина – в шестой. Обе сборные дважды брали трофей на мундиале. Если Франция сохранит титул чемпиона, то станет третьей командой после Италии и Бразилии, у которой это получится.

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