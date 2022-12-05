Сибирские моржи открыли сезон зимнего плавания

Омские моржи открывают сезон зимнего плавания. Несколько десятков закалённых пловцов погружаются в ледяную воду Иртыша. На..
Дата загрузки: 2022-12-05
Омские моржи открывают сезон зимнего плавания. Несколько десятков закалённых пловцов погружаются в ледяную воду Иртыша. На улице – минус 20.
Многие считают, что моржевание – самый эффективный способ противостоять простудам во время суровых сибирских зим.
[Андрей, пловец]:
«Человек попадает в воду ледяную, температура внутри клеток до 41,3 поднимается. То есть прямо жар начинается, лёгкие тепло вырабатывают, и вся зараза гибнет. Иммунитет на 400 процентов больше начинает работать».
[Андрей, пловец]:
«Отлично. Сейчас вот начинает кровь пробиваться. Я так понимаю, что сосуды сжимаются, и кровь под большим давлением проходит через больные места. Она поднимается и всё выше, выше, выше».
Сезон зимнего плавания в Омске обычно начинается в первое воскресенье декабря. Моржи готовятся к нему всю осень и каждый день плавают в холодной воде. Так организм постепенно привыкает к понижающейся температуре.
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