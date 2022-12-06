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На знаменитых улицах Гаваны прошёл роллер-марафон

На знаменитых улицах Гаваны прошёл роллер-марафон

Гавана на день превратилась в большой стадион. Сотни спортсменов на роликовых коньках участвуют в марафоне. Трасса..

Дата загрузки: 2022-12-06

На знаменитых улицах Гаваны прошёл роллер-марафон

Гавана на день превратилась в большой стадион. Сотни спортсменов на роликовых коньках участвуют в марафоне. Трасса проходит по знаменитой набережной Малекон и бульвару Прадо.

На соревнование приехали чемпионы мира по спидскейтингу из Колумбии, Эквадора, Венесуэлы, а также из Италии.

[Дуччо Марсили, спортсмен]:
«Я под большим впечатлением, потому что здесь чувствуешь себя прекрасно. Это невероятно».

Взрослые спортсмены бегут 42-километровую дистанцию, подростки – восьмикилометровую.

[Паола Андреа Фанего, спортсменка]:
«Я катаюсь на коньках с детства. Очень приятно участвовать в марафоне, который проходит в столице с мировым именем. И я рада соревноваться с зарубежными спортсменами и чемпионами мира».

Роллер-марафон спонсирует организация World Skate. Первые такие соревнования прошли на Кубе три года назад. Теперь их планируют проводить регулярно.
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