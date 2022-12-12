Оппозиционного медиамагната Гонконга приговорили почти к 6 годам тюрьмы

Гонконгскому продемократическому медиамагнату Джимми Лаю вынесли новый приговор. Ему дали пять лет и девять месяцев тюрьмы..
Дата загрузки: 2022-12-13
Суд лишил Лая права занимать должность директора компании на восемь лет и оштрафовал его на 2 миллиона гонконгских долларов. Это примерно 257 тысяч долларов США.
Приговор вынесли и административному директору материнской компании Apple Daily – Next Digital. Ему дали год и 10 месяцев тюрьмы тоже за мошенничество. Оба вины не признают.
Джимми Лай – один из самых известных в Гонконге критиков китайского коммунистического режима. Он находится в заключении с декабря 2020 года за незаконные собрания. Ему также предъявили обвинения в подстрекательстве к мятежу и угрозе национальной безопасности.
Свою продемократическую газету он был вынужден закрыть в прошлом году из-за арестов высшего руководства таблоида и многих журналистов.
Правительства ряда стран уже выразили обеспокоенность по поводу положения Джимми Лая. Они заявили, что в Гонконге продолжают нарушать права человека и основные свободы в рамках закона о национальной безопасности.
Организация «Репортёры без границ» призвала освободить 75-летнего Лая, назвав его «символом свободы прессы в Гонконге».
Другие международные правозащитные организации ранее призывали Пекин прекратить целенаправленное преследование Лая, а также освободить его из тюрьмы и немедленно снять все обвинения.
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