Оппозиционного медиамагната Гонконга приговорили почти к 6 годам тюрьмы

Гонконгскому продемократическому медиамагнату Джимми Лаю вынесли новый приговор. Ему дали пять лет и девять месяцев тюрьмы..

Гонконгскому продемократическому медиамагнату Джимми Лаю вынесли новый приговор. Ему дали пять лет и девять месяцев тюрьмы за мошенничество. Он якобы нарушил договор аренды штаб-квартиры своей газеты. Это ныне несуществующий продемократический таблоид Apple Daily, который выходил с 1995 по 2021 годы.

Суд лишил Лая права занимать должность директора компании на восемь лет и оштрафовал его на 2 миллиона гонконгских долларов. Это примерно 257 тысяч долларов США.

Приговор вынесли и административному директору материнской компании Apple Daily – Next Digital. Ему дали год и 10 месяцев тюрьмы тоже за мошенничество. Оба вины не признают.

Джимми Лай – один из самых известных в Гонконге критиков китайского коммунистического режима. Он находится в заключении с декабря 2020 года за незаконные собрания. Ему также предъявили обвинения в подстрекательстве к мятежу и угрозе национальной безопасности.

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Свою продемократическую газету он был вынужден закрыть в прошлом году из-за арестов высшего руководства таблоида и многих журналистов.

Правительства ряда стран уже выразили обеспокоенность по поводу положения Джимми Лая. Они заявили, что в Гонконге продолжают нарушать права человека и основные свободы в рамках закона о национальной безопасности.

Организация «Репортёры без границ» призвала освободить 75-летнего Лая, назвав его «символом свободы прессы в Гонконге».

Другие международные правозащитные организации ранее призывали Пекин прекратить целенаправленное преследование Лая, а также освободить его из тюрьмы и немедленно снять все обвинения.

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